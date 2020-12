Nasuni beteiligt sich an der Einführung professioneller Dienstleistungen auf AWS Marketplace

BOSTON, 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeicherlösungen , hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen an der Einführung professioneller Dienstleistungen auf dem AWS Marketplace teilnimmt. Die Kunden von Amazon Web Services (AWS) können jetzt professionelle Dienstleistungen von Nasuni auf AWS Marketplace finden und erwerben. AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog mit Software, Daten und Dienstleistungen, über den Software und Datenprodukte ganz einfach gesucht, getestet, gekauft und übernommen werden können. Nasuni ist als Teilnehmer der Neueinführung einer der ersten unabhängigen Softwareanbieter, der Dienstleistungen auf AWS Marketplace anbietet und einsetzt, um Kunden bei der Implementierung, Unterstützung und Verwaltung ihrer Software in AWS zu unterstützen.

Unternehmen, die in die Cloud migrieren, wollen ihre bevorzugten Softwarelösungen auf AWS verwenden. Mit den professionellen Dienstleistungen von Nasuni, die auf AWS Marketplace verfügbar sind, haben Kunden die Möglichkeit, ganz einfach Software und Dienstleistungen an einem zentralen Ort zu erwerben und in Rechnung zu stellen. Die Kunden können den Kauf von Software mit Standardvertragsbedingungen weiter optimieren, um die Beschaffungszyklen zu vereinfachen und zu beschleunigen.