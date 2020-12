Gold nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten leichter - US-Dollar seitwärts

In Großbritannien wurde in dieser Woche ein erster Impfstoff zugelassen, in der nächsten Woche sollen die Impfungen beginnen. Auch in Festland-Europa werden umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um einen möglichst schnellen Roll Out der Impfungen gewährleisten zu können.Bislang fehlt es - neben einem zugelassenen Impfstoff in Festland-Europa - aber an der Bereitschaft der Bürger, sich in ausreichender Zahl impfen zu lassen. Auch in den USA dürfte es noch lange dauern, bis es wieder zu einer entspannteren Situation kommt.Die wirtschaftliche Erholung steht damit auf äußerst tönernen Füßen und kam zuletzt auch ins Stocken, wie die Arbeitsmarktdaten in den USA zeigten. Dort wurden im November lediglich 245.000 Arbeitsplätze geschaffen, was weit unter den Erwartungen lag.In der Folge wird ein neues Stimuluspaket in den USA immer wichtiger. Derzeit zirkuliert ein Vorschlag über ein Paket von 908 Mrd. USD, welches von beiden Seiten und auch dem nächsten US-Präsidenten Joe Biden befürwortet wird. Die Demokraten sehen das Paket aber erst als Anfang für Verhandlungen.Der Chef der Chicago Federal Reserve Bank Charles Evans sagte laut Reuters, dass die wichtigsten Stützungsmaßnahmen in den USA in den nächsten Monaten fiskalisch sein werden. Damit erteilte Evans Spekulationen über neue geldpolitische Maßnahmen eine Absage.Evans sagte weiterhin, dass er nicht davon ausgehe, dass es vor 2023 oder 2024 zu einer Leitzinserhöhung in den USA kommen werde.Der US-Dollar notiert aktuell nahezu unverändert bei 90,697 USD.Der Goldpreis verliert 0,4 Prozent auf 1.833,01 USD, Silber verbessert sich um 0,4 Prozent auf 24,23 USD.Der Goldpreis dürfte nach Ansicht von Goldman Sachs im nächsten Jahr auf durchschnittlich 2.300 USD klettern. Der Bedarf an sicheren Häfen ist angesichts der komplexen Gemengelage an den Märkten weiterhin ungebrochen. Die Aufwärtsbewegung des gelben Metalls hat auch Goldexplorer und -produzenten nach oben getrieben, weshalb das Aufwärtspotential als begrenzt gilt. Anders stellt sich dies bei Brigadier Gold Ltd. (WKN: A2DNV3) dar. Das Unternehmen verfügt über Zugang zum Picachos-Projekt, das sich in unmittelbarer Nähe zu Vizsla Resources befindet, welche kürzlich spektakuläre Ergebnisse bei seinem Bohrprogramm lieferte. Anders als bei Vizsla Resources gab es Brigadier Gold noch keine massive Kursrally, was sich allerdings ändern dürfte, da das Picachos-Projekt bohrbereit ist und bereits im August oder September ein Bohrprogramm starten könnte.Lage des Picacho-Projektes in Mexiko:www.brigadiergold.caVizsla hat am 5. August starke Ergebnisse von Bohrungen in Mexiko gemeldet, was optimistisch für die kommenden Bohrungen von Brigadier Gold stimmt.Quelle:www.brigadiergold.caBrigadier Gold wird sich eine 100%ige Beteiligung an vier zusammenhängenden Mineralkonzessionen auf dem Picachos-Grundstück sichern. Der Kassenbestand des Unternehmens liegt nach der jüngsten Finanzierungsrunde bei rund 4,0 Mio. CAD, während sich die Aktienstruktur durch einen geringen Streubesitz auszeichnet. CEO Ranjeet Sundher und CFO Steve Vanry kennen sich in der Branche aus haben in den vergangenen Jahrzehnten Investoren erfolgreiche Exits beschert. Mit Brigadier Gold Ltd. (WKN: A2DNV3) verfolgen die beiden eine aggressive Wachstumsstrategie, die schnelle Erfolge sichern sollte.Brigadiers CEO Ranjeet Sundher hat sich kürzlich mit Jody Vance zusammengesetzt. Das gesamte Interview können Sie hier ansehen:Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=Ki-ab2qBb30&feature=youtu.beDer CEO und President von Brigadier Gold, Ranjeet Sundher, hat sich kürzlich in einem Interview mit mexicominingcenter.com zu den Aussichten für das Picachos-Projekt geäußert. Das Interview finden Sie hier:https://www.mexicominingcenter.com/videos/ranjeet-sundher-discoveries- ...Brigadier Gold hat am 14. September die Ergebnisse von Probenentnahmen von Garabato und El Pino veröffentlicht. Diese beiden Erzgangsysteme befinden sich im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebietes Picachos. Laut CEO Ranjeet Sundher seien signifikante Werte unter anderem 160 Gramm Silber pro Tonne auf sieben Metern bei Garabato und 21,3 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter bei El Pino. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2GSGh4oBrigadier Gold hat am 6. Oktober erste Ergebnisse der jüngsten Probenentnahmen mehrerer paralleler Erzgänge bei El Placer im Picachos-Projekt veröffentlicht. Zu den Höhepunkten der Analyse gehören 7,4 g/t Gold auf 3,2 m und 101 g/t Gold, 0,3 % Kupfer, 2 % Blei und 11,6 % Zink auf 1 m. Weiterhin wiesen Fluss-Sedimentproben auf äußerst anomales Gold und starke Basismetalle hin. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2GxRCXUMehr zu den jüngsten Probenergebnissen von El Placer finden Sie auch bei Caesars Report:https://bit.ly/34LBvxWEin Video zu den jüngsten Entwicklungen in Picachos können Sie sich auch hier ansehen:https://youtu.be/tkfqbnxLD5YBrigadier Gold hat am 24. November die Ergebnisse der ersten drei Diamantbohrlöcher bekanntgegeben. Aktuell finden die Bohrungen in Bohrloch 18 statt, rund 2.158 Bohrmeter wurden bereits realigiert. Der CEO und President Ranjeet Sunder sagte dazu, dass der Erfolg der ersten Diamantbohrungen optimistisch stimme. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/371YaaxQuelle:https://youtu.be/492hwClkrfkBrigadier Gold gab am 2. November bekannt, dass bei den Bohrungen im Konzessionsgebiet Picachos die ersten fünf Diamantbohrlöcher des 5.000 Meter umfassenden Programms den Erzgang San Agustin durchschnitten haben. Weiterhin wurde bekanntgegeben, dass Steve Vanry zum Chief Operating Offiver ernannt wurde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3jJGdSoErst kürzlich wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway per Ende Juni 21 Mio. Aktien im Wert von 563 Mio. USD am Goldproduzenten Barrick Gold gehalten hat. Gleichzeitig hat die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffet die Beteiligungen an großen Geldhäusern wie Wells Fargo und JP Morgan reduziert. Die Beteiligung an Goldman Sachs wurde vollständig aufgelöst. Marktteilnehmer werten die jüngste Entwicklung bei Berkshire Hathaway auch als Wette gegen die US-Wirtschaft. Es wird erwartet, dass die Schritt des Unternehmens Auswirkungen auf das Investitionsverhalten anderer institutioneller Investoren haben wird.Brigadier Gold hat am 21. Otkober mitgeteilt, dass das erste Diamantbohrloh einen Erzgang 65 Meter unterhalb einer historischen hochgradigen Goldgrubenaue durchschnitten hat. Das zweite Loch werde gegenwärtig gebort. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3me8rGGAngesichts starker Kursperformances von Unternehmen wie Silvercrest Mining oder Vizsla sind auch die Chancen für Brigadier Gold Ltd. (WKN: A2DNV3) gut. Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten könnte die Aktie auf 2,50 CAD klettern, was einem Potential von 400 Prozent entspricht. Warum die Aussichten für Brigadier Gold so gut sind, können Sie hier nachlesen:https://bit.ly/31c7R38Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Brigadier Gold Ltd. und