Peking (ots/PRNewswire) - Der Executive Vice President von Baidu hebtstrategische Wachstumsinitiativen hervor, die das mobile Ökosystem desUnternehmens zu einem umfassenden Dienstleister gemacht habenDou Shen, Executive Vice President von Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), hat heute ineiner Grundsatzrede auf dem Web Summit 2020 den Aufstieg der intelligentenWirtschaft und die daraus resultierende Strategie der Mobile Ecosystem Group(MEG) von Baidu analysiert. Shen erklärte, wie sich das mobile Ökosystem vonBaidu an die intelligente Transformation der mobilen Internetbranche angepasstund diese vorangetrieben hat, indem es die von Baidu selbst entwickeltenKI-Technologien nutzt, um den Benutzern robustere digitale Dienstebereitzustellen.

"Der Aufstieg der intelligenten Wirtschaft ist ein unvermeidlicher Trend derKI-Technologie und muss für Unternehmen, die Wert auf Technologieinvestitionenlegen, höchste Priorität haben", erklärte Shen auf dem Web Summit, eine dergrößten Technologiekonferenzen der Welt, die Führungskräfte führenderTechnologieunternehmen zusammenbringt. Mit seinen führenden KI-Technologien undseinem Einsatz für Innovationen ist das mobile Ökosystem von Baidu gut dafürpositioniert, im Zeitalter der intelligenten Wirtschaft erfolgreich zu sein.Shen erklärte, der Aufstieg der intelligenten Wirtschaft bringe in dreierleiHinsicht Veränderungen mit sich. Die erste sind Änderungen an den Geräten und ander Art und Weise, wie Benutzer mit ihnen interagieren, da die KI immerintelligentere Geräte steuert, die ganz natürlich mit Menschen kommunizierenkönnen. Zweitens werden neue Branchenformate entstehen, die von derintelligenten Transformation in verschiedenen Branchen angeführt werden.Drittens erwähnte Shen die bevorstehende Verschiebung der IT-Infrastruktur, beider KI-Chips, Deep-Learning-Plattformen oder KI-Algorithmen herkömmlicheZentraleinheiten und Betriebssysteme als Backbone für die moderne intelligenteWirtschaft ersetzen.Als Reaktion auf die Veränderungen durch die intelligente Wirtschaft habe Baidudrei wichtige Wachstumschancen identifiziert, so Shen in seinem Vortrag, nämlichserviceorientierte Transformationen, Humanisierung und die branchenübergreifendeEinführung digitaler Technologie und KI. Die mobile Umgebung von Baidu nutztdiese Wachstumschancen durch ein dreigliedriges strategisches Layout: Baijiahaofür Entwickler von Inhalten, Smart Mini-Programme für Content- undService-Provider sowie Managed Pages für Werbetreibende. Zusammen bieten diese