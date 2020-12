Kupfer läuft und läuft und läuft. Das Industriemetall hält den Druck auf der Oberseite hoch und eilt von Kursziel zu Kursziel bzw. von Widerstand zu Widerstand. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich wied

Kupfer läuft und läuft und läuft. Das Industriemetall hält den Druck auf der Oberseite hoch und eilt von Kursziel zu Kursziel bzw. von Widerstand zu Widerstand. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich wieder einiges getan...

So hieß es in unserer Kommentierung vom 30.11. mit dem Titel „Kupfer - Industriemetall in Rallylaune!“ unter anderem „[…] Zuletzt thematisierten wir die Zone 3,2 / 3,3 US-Dollar als wichtigen Widerstandsbereich, der überwunden werden muss, um die Aufwärtsbewegung aus charttechnischer Sicht ein weiteres Mal anzukurbeln… Dieser Deckel konnte nun gehoben werden. Damit hat sich mit dem Bereich von 3,5 US-Dollar das nächste potentielle Bewegungsziel aktiviert. Sollte es auch darüber gehen, würde die Aktivierung eines weiteren Kaufsignals winken. Bei allem Optimismus sollte ein Blick auf den imposanten Preisanstieg auch etwas zur Vorsicht mahnen. Gewinnmitnahmen könnten aufgrund des exponierten Niveaus temporär Einfluss auf den Handelsverlauf erlangen. Hier gilt: Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 3,2 US-Dollar ab. Sollte es in der aktuellen Konstellation unter die 3,0 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. […] Kupfer gehört im Rohstoffbereich derzeit zu den interessantesten Sektoren. Das Industriemetall selbst, aber auch die Aktien der Kupferproduzenten weisen aussichtsreiche Konstellationen auf. In Bezug auf Kupfer gilt: Die Aufwärtsbewegung ist nach wie vor intakt. Nach dem Ausbruch über die 3,3 US-Dollar könnte sich die Bewegung nun auf 3,5 US-Dollar ausdehnen. Rücksetzer und Gewinnmitnahmen sind mit einzukalkulieren. Sollte es unter die 3,0 US-Dollar gehen, muss die Lage noch einmal neu bewertet werden.“



Robuste Konjunkturdaten liefern unter anderem den Treibstoff für die aktuelle Kupferpreisrally. Hinzu kommen charttechnische Aspekte. Jedes frische Kaufsignal befeuerte die Aufwärtsbewegung aufs Neue, frei nach dem Motto „die Hausse nährt die Hausse“.

Nach dem Ausbruch über die 3,3 US-Dollar war der Weg in Richtung 3,5 US-Dollar frei. Dieses Bewegungsziel erreichte Kupfer kürzlich. Die überkaufte Lage hat sich weiter verstärkt. Mit Konsolidierungsphasen muss demnach (verstärkt) gerechnet werden.

Kurzum: Mit dem Bereich von 3,5 US-Dollar hat Kupfer ein weiteres Bewegungsziel erreicht. Sollte es dem Industriemetall nun auch noch gelingen, diese Hürde zu meistern, könnte das die Rally erneut befeuern. Obacht ist allemal geboten, denn mittlerweile ist Kupfer aus charttechnischer Sicht überkauft. Unverändert gilt: Etwaige Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 3,0 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Gelingt es Kupfer hingegen, die 3,5 US-Dollar zu überwinden, so könnte sich die Bewegung auf 3,7 US-Dollar bzw. 3,8+ US-Dollar ausdehnen.