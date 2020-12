EQS hat eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgezogen. Alle angebotenen 350.000 Aktien werden abgesetzt. Der Preis je Aktie liegt bei 26,00 Euro. Gezeichnet haben die neuen Papiere verschiedene institutionelle Investoren. Das Bezugsrecht der Altaktionäre war ausgeschlossen.Brutto kommen so 9,1 Millionen Euro in die Kasse der im m:access notierten Gesellschaft. Das Geld will man in weiteres Wachstum investieren, Zukäufe sind ...