Die Deutsche Bank und Google arbeiten beim Thema Cloud-Technologie zusammen. Gemeinsam will man die nächste Generation technologiebasierter Finanzprodukte und Dienstleistungen entwickeln. Die Partnerschaft ist auf mehrere Jahre angelegt. So soll der Umstieg der Deutschen Bank auf Cloud-Dienste beschleunigt werden.Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und neuen Technologien für die Datenanalyse will man rascher auf Trends ...