SHENZHEN, China, 5. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- BorsodChem, einer der führenden Hersteller von Kunststoffrohstoffen und anorganischen Chemikalien in Europa, liefert eine Reihe hochwertiger Produkte an nachgelagerte Industrien, insbesondere in den Bereichen Bau, Automobil, Möbel, und Bekleidungsindustrie. Ziel des Unternehmens ist es, Marktführer für Polyvinylchlorid (PVC) in Zentral- und Osteuropa (CEE) zu werden, um neue und profitable Marktmöglichkeiten in der gesamten Region zu erschließen. Und in den kommenden Jahren werden technologische Entwicklung und Innovation entscheidende Faktoren für den Erfolg von BorsodChem sein. Das Unternehmen will seine Produktionskapazität erweitern und in neue Anlagenentwicklungen investieren, die Effizienz steigern und gleichzeitig Umweltbelange berücksichtigen.

