Mit der ACTAQUA GmbH hat ein noch junges Technologieunternehmen, das im Bereich Smart Building tätig ist, den KMU-Anleihemarkt betreten. Die 20 Mio. Euro-Anleihe, die zunächst nur qualifizierten Anlegern angeboten wurde, ist seit dieser Woche über die Börse Frankfurt in 1.000er Stückelung handelbar. Die Anleihe wird jährlich mit von 7,00% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 01.12.2025. Zudem ist der Minibond besichert. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Finanzchef Sascha Müller über die Anleihe-Emission sowie die Geschäftstätigkeitin der Digitalisierung von Gebäudetechnik gesprochen. Seit Anfang dieser Woche ist auch die neue Unternehmensanleihe 2020/27 (ISIN DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG an der Börse München gelistet und kann dort gehandelt werden. Im Rahmen des öffentlichen Zeichnungs-Angebots konnte das auf „Light Industrial Objekte“ fokussierte Immobilien-Unternehmen insgesamt rund 9,12 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Somit konnte knapp ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens in Höhe von 30 Mio. Euro platziert werden.

Der KMU-Anleihenmarkt startet mit einer neuen Anleihe aus dem Bio Healthcare-Bereich in die erste Adventswoche 2020 (Kalenderwoche 49). So begibt die Belano Medical AG via Privatplatzierung eine fünfjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A3H2UW2) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon beträgt 8,25% p.a. Die Emittentin entwickelt medizinische Produkte auf Mikrobiom-Basis. In einer ersten Tranche soll im Dezember 2020 ein Platzierungsvolumen von rund 4 Mio. Euro eingesammelt werden, um das Unternehmens-Wachstum zu beschleunigen. Die Anleihe soll ab dem 14. Dezember 2020 (Valuta) im Open Market der Börse Frankfurt handelbar und damit notiert sein.

Die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die unlängst bis 2032 verlängerte 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH (WKN A2GSGF) von 3,5 KFM-Sternen auf 3 von 5 Sternen und somit auf „durchschnittlich attraktiv“ herabgestuft. Zu der Anleihe fand vom 29.10. bis 01.11. eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger statt, auf der eine fünfjährige Laufzeitverlängerung der Anleihe sowie weitere Anpassungen der Anleihebedingungen durch eine Mehrheit der Gläubiger zugestimmt. Die im Dezember 2017 emittierte nicht nachrangige und besicherte Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH ist weiterhin mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. ausgestattet und hat nun eine Laufzeit bis zum 01.12.2032. Hintergrund der Anpassungen sind veränderte Rahmenbedingungen und Planabweichungen der Geschäftsentwicklung (Stromerzeugung durch mobile Solarstrom-Container) im afrikanischen Mali. Paukenschlag bei SeniVita – der Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG hat den Vorsitzenden des Vorstands, Dr. Horst Wiesent, mit sofortiger Wirkung am Freitag abberufen. Der Vorstandsgeschäfte übernimmt bis auf Weiteres Vorstandsmitglied Manfred Vetterl.

Die Kloster-Hotel-Anleihe der niederländischen Henri Broen Holding B.V. kann noch bis zum 16. Dezember 2020 im Rahmen einer Privatplatzierung mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase der 7,50%-Anleihe 2020/25 wurde somit um weitere zwei Wochen verlängert. Währenddessen kann die öffentlich angebotene 6,50%-Anleihe der Greencells GmbH nur noch bis zum 07.12.20 über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Unter der Woche hatte die Greencells GmbH drei Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 152 MWp in den Niederlanden abgeschlossen. Die Wandelanleihe 2015/20 der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist indes am 1. Dezember 2020 vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt worden. Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M), der die AURELIUS-Anleihe im Portfolio hatte, konnte nach eigenen Angaben mit der Anleihe-Rückzahlung zu 100% einen deutlichen Kursgewinn verbuchen.

Das Management der Metalcorp Group S.A. bezeichnet die ersten neun Monaten des Corona-Jahres 2020 als „zufriedenstellend“. Das Unternehmen konnte bis zum 30. September 2020 einen Umsatz von 324,9 Mio. Euro (Vorjahr: 415,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 22,1 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro) erwirtschaften. Basierend auf aktuellen Schätzungen erwartet die Metalcorp Group für das Geschäftsjahr 2020 ein EBITDA auf dem Niveau von 2019. Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat am Freitag die Genehmigung der staatlichen Förderbank KfW für ein Darlehen aus dem KfW-Sonderprogramm 2020 über 25 Mio. Euro in zwei Tranchen zur Finanzierung von Betriebsmitteln erhalten. Die neue Anleihe-Emittentin GECCI Gruppe konnte in dieser Woche sechs Baugrundstücke in Niedersachsen zur Errichtung von Einfamilienhäusern erwerben und die kapitalmarkterfahrene Eyemaxx Real Estate AG hat einen entwickelten Apartmentkomplex in Wien an den Immobilieninvestor Hamburg Trust veräußert.

