BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zur SPD:

"Schwarz-Grün liegt in Berlin in der Luft. Umso mehr wäre eine kraftvolle, überzeugende SPD gut fürs Land. Doch das gelingt Esken und Walter-Borjans nicht. Wo ist eine bedeutende Grundsatzrede der beiden, die zeigt, wohin die Reise gehen soll? Hinzu kommt ein Kanzlerkandidat, der wie die männliche Form von Angela Merkel daherkommt, mit der Ausstrahlung einer Büroklammer. Wollen die Wähler wirklich eine Fortsetzung der Merkel-Jahre, jetzt mit Olaf Scholz an der Spitze? Die SPD war stark, als sie fast zwingend die neue Zeit verkörperte und für den Zusammenhalt stand. Das ist lange vorbei. Esken und Walter-Borjans bieten nichts an, um an diese Zeiten anzuknüpfen. Dabei stehen Solidarität und Zusammenhalt bei vielen hoch im Kurs, eigentlich ist die Zeit gemacht für eine neue sozialdemokratische Erzählung. Nur wenn die SPD es schafft, aus ihren Einzelthemen ein stimmiges Gesamtbild zu formen, kann sie Wähler überzeugen. Darauf deutet heute nichts hin."/ra/DP/he