Biontech, Moderna – wer sind die Nachfolger?

Liebe Leser, die ganz große spekulative Story bei Biontech und Moderna ist vorbei. Die Phantasie wurde gespielt und ab jetzt geht es darum, extrem hohe Erwartungen noch zu toppen. Schwierig bei 50 Milliarden MarketCap bei Moderna. Aber – die Nachfolger stehen schon in den Startlöchern, denn 2021 werden ganz andere Branchen und Geschichten gespielt. Wir haben für unsere Abonnenten und all jene, die es jetzt im Dezember noch werden, 24 sehr spannende Trades und Spekulationen gefunden. Manch einer nennt es 800%-Chancen – soweit reicht die Renditechance bei einigen Papieren – für uns ist es weihnachtlich FEINGOLD SPEKULATIUS. Dieses Adventsspezial hat am 1.12 begonnen und hält für unsere Abonnenten und alle, die es werden wollen 24 Adventstürchen bereit.

24 sehr spekulative, aber hoch chancenreiche WKNs und damit Trades, Optionsscheine und Turbos mit Gewinnchancen zwischen 100 und 800!%. Wer bekommt sie? Ganz einfach – alle, die Abonnenten sind bei uns, ob Neu- oder Altabonnent. Dieses Spezial, das man woanders extra bezahlen darf, Stichwort 800% Prozent Depots;-) – gibt es bei uns als DANKESCHÖN dazu für ein großartiges Jahr 2020, das wir alle zusammen hatten. Unsere Depots haben prima funktioniert, wir hatten Dutzende Renditeknaller über 200 bis zu 800% Gewinn und das feiern wir. Wer mitmachen will - hier ist unser Börsendienst, Ihr könnt auch erst einmal für einen Monat reinschnuppern. Schönen Advent Euch allen Euer TEAM Feingold Research.

(Nikolaus-Wochenend-Aktion - bei Buchung des “großen” Börsendienstes am 5/6.12.20 erhalten Sie automatisch das seit September NEUE Markenwertportfolio für 3 Monate gratis dazu bis zum 01.03.21)