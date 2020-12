Die Aktien der Ölkonzerne scheinen ihre kurze Konsolidierung, die sie nach mehrwöchiger Zwischenrally kürzlich einlegten, bereits überwunden zu haben.

Die Aktien der Ölkonzerne scheinen ihre kurze Konsolidierung, die sie nach mehrwöchiger Zwischenrally kürzlich einlegten, bereits überwunden zu haben. Zuletzt zeigte sich der Sektor wieder stärker. Stellvertretend hierfür steht die jüngste Kursentwicklung bei Chevron.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.11. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile hat die Erholung an Durchschlagskraft gewonnen. Wichtige Widerstände (u.a. die genannten bei 73,5 US-Dollar, 76,0 US-Dollar und 80,0 US-Dollar) wurde übersprungen, wobei es pulverisiert wohl besser treffen würde. Mittlerweile wurde auch das Widerstandscluster 90,0 / 92,5 US-Dollar durchbrochen. Der Weg in Richtung 100 US-Dollar scheint damit geebnet zu sein. Das eigentliche Ziel muss aber der Bereich des markanten Juni-Hochs bei 103,5 US-Dollar sein. Über diese Hürde muss die Aktie springen, um das Thema Trendwende entscheidend voranzubringen. Die aktuell hohe Bewegungsdynamik nährt die Hoffnung darauf, dass der Durchmarsch gelingen kann. Mit Rücksetzern bzw. Gewinnmitnahmen muss ob der veritablen Zwischenrally allerdings jederzeit gerechnet werden. Diese bleiben idealweise auf den Bereich um 80,0 US-Dollar beschränkt. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Das mit dem Ausbruch über die Zone 90,0 / 92,5 US-Dollar installierte Kaufsignal entwickelte nicht die gewünschte Durchschlagskraft. Das markante Juni-Hoch bei 103,5 US-Dollar blieb zunächst ungefährdet.

Der Rücksetzer bei den Ölpreisen zeigte auch bei den Aktien der Ölkonzerne Wirkung. Gewinnmitnahmen belasteten kurzzeitig die Kursentwicklung. Chevron tauchte noch einmal unter die 90 US-Dollar ab, verlor hierbei aber nie den Kontakt und setzte mit wieder anziehenden Ölpreisen erneut darüber. Wenn man so will, hat sich damit das Kaufsignal reaktiviert. Chevron steht nun erneut die Tür in Richtung 103,5 US-Dollar offen.

Kurzum: Die Aktie hat ihren Schwächeanfall gut überstanden. Der erneute Ausbruch über die Zone 90,0 / 92,5 US-Dollar hat der Aktie den Weg in Richtung 103,5 US-Dollar geebnet. Ob Chevron diese Zielmarke kurzfristig erreichen wird, dürfte maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Ölpreise abhängen. Diese wiederum zeigen sich nach dem Treffen des OPEC+ Formats wieder stärker. Idealerweise bleiben Rücksetzer bei Chevron auf 87 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 80 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung erforderlich.