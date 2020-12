Berlin (ots) -



- Fischzucht trägt zu weltweiter Überfischung bei, weil jeder sechste Wildfisch

für Aquakultur-Futtermittel gefangen wird

- DUH-Test stellt massive Mängel und fehlende Transparenz fest: Aldi, Lidl,

Metro und weitere haben keine konkreten zeitlichen Ziele, um Wildfisch als

Futtermittel aus Aquakultur-Lieferketten auszuschließen

- Aquakultur muss nachhaltiger werden mit pflanzlichen Futtermitteln, die

Fischöl und -mehl ersetzen sowie durch Zucht anderer Fischarten



Verbraucherinnen und Verbraucher können nicht erkennen, ob sie mit ihrem Einkauf

zur Überfischung der Meere beitragen, wenn sie zu beliebten Fischprodukten wie

Lachs oder Garnelen aus Fischzucht - sogenannter Aquakultur - greifen. Dies ist

das Ergebnis eines neuen Berichts der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Demnach

befassen sich die Groß- und Einzelhändler Aldi Nord und Süd, Lidl, Edeka,

Kaufland, Rewe und die Metro AG nur unzureichend mit der Problematik von

Wildfisch als Futtermittel in ihren Aquakultur-Lieferketten. Fischzucht belastet

die Meere zusätzlich anstatt sie zu entlasten, denn jeder sechste weltweit

gefangene Wildfisch landet aktuell als Futter in den Mägen von Zuchtfischen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Aquakultur ist nicht die Heilsbringerin für unseren wachsenden Appetit aufFisch, für die sie oft gehalten wird. Die Zucht von Fischen und der Fang vonWildfisch müssen dringend entkoppelt werden. Denn nachhaltig kann Fischzucht nursein, wenn Wildfisch nicht mehr auf dem Speiseplan von Zuchtfischen steht. DieHändler müssen hier Verantwortung übernehmen und ihre Aquakultur-Lieferkettentransparent und vor allem nachhaltig gestalten. Letzteres ist einfach möglich,zum Beispiel mit pflanzlichen Futtermitteln als Ersatz für Fischmehl und -öloder aber, indem sie andere Arten vermarkten, die nicht auf Wildfisch in ihremFutter angewiesen sind" , so Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer derDUH.In der DUH-Untersuchung noch am besten schneidet der Händler Kaufland ab, dermit seinen Bestrebungen für mehr Transparenz zumindest auf einem guten Weg istund der DUH Informationen über die in Aquakulturfutter verwendeten Wildfischezur Verfügung stellen konnte. Außerdem bietet Kaufland als erster deutscherLebensmitteleinzelhändler in einer Eigenmarke Lachs an, der mit Algenöl stattmit Fischöl gefüttert wird. Schlusslicht der Bewertung ist die Metro AG, derenAnzahl nachhaltiger Fischprodukte 2018/19 im Vergleich zum Vorjahreszeitraumsogar gesunken ist."Händler machen es Verbraucherinnen und Verbrauchern derzeit fast unmöglich, aufeinem Produkt aus Aquakultur zu erkennen, ob Wildfisch im Futtermittel enthaltenwar. Mit wachsendem öffentlichen Interesse an nachhaltigen Fischprodukten können