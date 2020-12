EMD in Zeiten von COVID-19: Eaton Vance Experten sehen Research-basierte selektive Länderauswahl als Schlüssel

Ein Beitrag von Michael A. Cirami, CFA , Vice President Director, Global Income, Matthew F. Murphy, CFA, CAIA , Vice President Senior Institutional Portfolio Manager Global Income Group, und Bradford W. Godfrey, CFA , Vice President Director of Alternative and Asset Allocation Strategies Institutional Portfolio Manager, Eaton Vance.

COVID 19 hat den Markt der Schwellenländeranleihen verändert und eine neue Dimension pandemiebedingter wirtschaftlicher Unsicherheit geschaffen. Die Auswirkungen sind in den einzelnen Schwellenländern sehr unterschiedlich - in vielerlei Hinsicht steht das Gebot, „Leben versus Lebensunterhalt“ abzuwägen, parallel zu den Herausforderungen, denen sich die entwickelten Volkswirtschaften gegenübersehen. Doch viele Schwellenländer mit weniger diversifizierten, weniger widerstandsfähigen Volkswirtschaften haben auch einzigartige Probleme, die durch die Pandemie noch verschärft werden, insbesondere bei den ärmsten und am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Schaubild A zeigt, wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Auswirkungen in den einzelnen Schwellenländer-Regionen sind. Lateinamerika und das aufstrebende Europa wurden besonders hart getroffen, während Asien und Subsahara-Afrika sich relativ gut gehalten haben.