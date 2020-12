Der neuerdings so grünlich haltungsdoppelte bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat ja vollkommen Recht, wo er die Querdenker in die selbe angeblich gefährliche Ecke stellt wie die AfD, nur aus ganz anderen Beweggründen. Der Münchner Regent will, so schreibt es beispielsweise das zwangsgebührenfinanzierte ZDF online in der gewohnten Kritiklosigkeit des Regierungsfernsehens: „Söder will Verbindungen zwischen der

Der Beitrag Viele Grünen-Wähler unter den Querdenkern erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.