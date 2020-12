Seit Jahren wird beschworen, es genüge, an der Börse in einige wenige Blue Chips zu investieren, dann das Depot ruhen zu lassen und einige Jahre später wieder darauf zu schauen und prächtige Gewinne zu realisieren.

„Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“

Ja, es ist auch im Jahr 2020 durchaus etwas Wahres dran an dem Bonmot des Börsenweisen André Kostolany:

Es stimmt: Geduld zahlt sich aus an den Börsen. Und ein langer Zeithorizont ist wichtiger als der zu 100 Prozent richtige Kaufzeitpunkt, den wir – das nur nebenbei gesagt – bei fast keinem einzigen Trade treffen werden.

Und doch ist die Welt im Wandel. Wir erleben derzeit, nicht zuletzt angetrieben von der Corona-Krise, einen sehr wichtigen und nachhaltigen Trend: die Digitalisierung.

Alte Geschäftsmodelle werden zerstört, neue werden erschaffen. Und dies in einem hohen Tempo. Der Wandel trifft insbesondere auch Dinosaurier: allen voran die deutschen Autobauer. Sie müssen den europäischen Marktrahmen besonders im Blickfeld haben. Großbritannien und Frankreich hatten das Ende des Verbrennungsmotors bereits vor geraumer Zeit angekündigt – jeweils mit Zieldatum 2040. In Großbritannien hat die Regierung dieses Datum sogar gerade auf 2030 vorverlegt.

2019 waren weltweit bereits rund 7,9 Millionen E-Autos registriert. Das sind knapp 2,3 Millionen mehr als 2018 – ein Zuwachs von 40 Prozent. Ein Rekordwert wurde jüngst auch bei der Anzahl in Deutschland zugelassener Elektroautos erreicht. Am 1. Januar 2020 hat der Bestand an „Stromern“ auf deutschen Straßen rund 136.600 Fahrzeuge betragen. Der Bestand ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 53.000 Einheiten angewachsen.

Die Autoindustrie ist nur ein Beispiel von vielen. Eine sich digitalisierende Welt spült neue Produkte, neue Vertriebswege und neue Unternehmen nach oben, die ihren Umsatz in kurzer Zeit rasant steigern.

Solcherlei Wachstumsperlen gedeihen schneller als ihre Gesamtbranche. Oft können sie sich dabei sogar aus ihren eigenen Cashflows finanzieren. Und vor allem besitzen sie gegenüber ihren Konkurrenten einen klaren Wettbewerbsvorteil: zum Beispiel dank eines Patents.

Wie können wir Privatanleger solche Perlen erkennen?

Hier hilft uns das Price-Earnings-to-Growth-Ratio.

Der Investor Bruce Greenwald schlägt sieben Schritte vor, um die Renditeperspektiven von Wachstumsunternehmen zu bewerten:

1. Existenz und Stabilität des Franchise verifizieren: Zunächst einmal muss eine Value-Analyse verifizieren, ob ein bestimmtes Unternehmen ein oder mehrere Franchises bzw. Marken besitzt. Nur die Existenz eines Franchise rechtfertigt es, Wachstumsraten, die deutlich über den Wachstumsraten des Sozialprodukts liegen, in die Zukunft fortzuschreiben. Insbesondere sollte untersucht werden, ob Marktanteil und Preise stabil sind.