Der französische Leitindex CAC 40 hat eine mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickte Handelswoche „unbeschadet“ überstanden. Der CAC 40 verharrt auf hohem Niveau, verpasste es zuletzt aber, neue Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Unverändert steht die Frage im Raum, ob der Index „nur“ den steilen Anstieg von Anfang November konsolidiert oder aber sich bereits inmitten in einer Top-Bildung befindet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.11. hieß es unter anderem: „[…] Auch der CAC 40 ließ sich von den Impfstoffhoffnungen „anstecken“ und legte den Vorwärtsgang ein. Ungeachtet der aktuellen Schwierigkeiten etablierte sich eine veritable Zwischenrally. In deren Verlauf gelang es dem Index, den Bereich von 5.000 Punkten zu überwinden und somit den Deckel zu heben. Es installierte sich ein starkes Kaufsignal. Dieses entfaltete auch gleich seine Wirkung. Die 200-Tage-Linie wurde bullisch gekreuzt und auch die Widerstände bei 5.230 Punkten und die 5.500 Punkten wurden mittlerweile einkassiert und damit gleichzeitig weitere Kaufsignale aktiviert. Kurzum. Die aktuellen französischen Konjunkturdaten geben weiterhin ein ambivalentes Bild ab. Aus charttechnischer Sicht hat der Index jedoch das Momentum auf seiner Seite. Der Widerstandsbereich um 5.700 Punkte kommt so langsam in Reichweite. Aufgrund der zurückliegenden Rally ist jedoch jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Diese bleiben idealerweise auf 5.230 Punkte begrenzt. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Das zuletzt noch thematisierte Momentum hat der CAC 40 mittlerweile eingebüßt. Dem Index gelang es zuletzt nicht mehr, sich entscheidend von den 5.500 Punkten zu lösen. Mittlerweile hat sich dieser Bereich zu einer veritablen Unterstützung ausgebaut. Ein Rücksetzer unter die 5.500er Marke wäre demnach bereits als Warnsignal zu bewerten. Unverändert sollten sich Konsolidierungsbewegungen oberhalb von 5.230 Punkten abspielen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite warten die 5.700 Punkte unverändert als Widerstand.

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt einige wichtige französische Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. So richtete sich der Fokus des Marktes unter der Woche unter anderem auf die veröffentlichten französischen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor. Beide lagen leicht oberhalb der Prognosen, vermochten es aber unterm Strich auch nicht, dem CAC 40 entscheidende Impulse zu verleihen.