Liebe Leser, Investieren, geschickt anlegen – diese Grundtugenden am Aktienmarkt sind selbstredend auch 2021 wichtig. Antizyklik kommt dazu, sie hilft von Aurora Cannabis über Nel oder Biontech bis Deutsche Bank. Denn schauen Sie mal, wie das Sentiment für die Bank vor 10 Monaten war und wo sie jetzt notiert. Wer wird also die neue Biontech 2021? Eine Aktie aus dem Bankensektor? Ein Gold-Titel? Gold per se? Wer wird die neue Wirecard – sprich jene Aktien, bei denen man die Anleger auslesen kann und Systematiken am Markt finden kann. 2020 hat uns dies mit unseren Abonnenten zu unserer wie wir finden bemerkenswerten Depot-Performance geführt, vor allem aber vermieden, dass wir in einer der Korrekturen unter die Räder gekommen wären. Im Gegenteil – genau dann halfen unsere antizyklischen Sicherungen. Über die man auch jetzt nachdenken kann, übrigens. Traden von Nel über Biontech bis Daimler – das alles ist etwas ganz anderes als “zocken”. Als pures – hopp oder top.

Unser Team hat 150 Jahre Börsenerfahrung zusammen, wir haben direkten Kontakt zu Händlern, mit Benjamin jemand, der selbst früher aktiv am Parkett war, in Investmentbanken arbeitete, gleichzeitig haben wir Journalisten mit Kontakt zu allen großen Research-Abteilungen, kennen die Vola-Händler und bekommen Informationen direkt von den großen Fondsmanagern. Deshalb setzen wir unsere Strategien so erfolgreich mit unseren Abonnenten um, wie man das erwarten darf. (Nikolaus-Wochenend-Aktion - bei Buchung des “großen” Börsendienstes am 5/6.12.20 erhalten Sie automatisch das seit September NEUE Markenwertportfolio für 3 Monate gratis dazu bis zum 01.03.21)