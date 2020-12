Bitcoin, Gold, Aktien – so handeln Sie 2021

Nicht nur der Aktienmarkt hat in diesem Jahr enorme Bewegungen gezeigt. Der Goldpreis zog über 2000 Dollar auf ein neues Rekordhoch, was zuletzt deutlich gebremst wurde. Bei 1800 Dollar haben wir unser Engagement in den Depots erhöht. Antizyklisches Handeln hat auch in anderen Anlageklassen absolut seine Berechtigung. Erinnern Sie sich an die Gold-Titelblätter im Sommer 2020? Natürlich ist es nicht so einfach, jedoch markierte diese Euphorie ziemlich genau das vorläufige Hoch. Beim Bitcoin muss man nun ebenfalls vorsichtig sein. Die 20.000 ist eine massive Mauer. Ob Sie überwunden wird, oder nicht, ist extrem schwierig zu prognostizieren. Risikomanagement ist daher das oberste Gebot.

Antizyklisches Investieren ist unser Ansatz bei Feingold Research, seit so vielen Jahren nun. Und wir fahren sehr gut damit. Wenn andere hinter dem Markt her hetzen, können wir die Tage genießen. So wie heute. Dabei ist es das wichtigste – bitte achtet auf Sentiment und Volatilität. Schaut auf den VDAX-New – die 42 im November waren ein Geschenk. Ein Elfmeter um LONG, nicht short wie so viele, zu gehen im Aktienmarkt. Fear and Greed dazu, Lesen der Vola und der Sentiments – mehr ist es nicht. So schwer und doch so einfach. So predigen wir es unseren Abonnenten aber vor allem – wir erklären es!

Wir wollen, dass Ihr professionell handelt. Keine Zockerei, keine wilden Renditeversprechen, sondern – liefern! Abliefern! Uber – vorher attraktiv ehe Kalifornien entschied. PayPal, Amazon, BYD waren klassische Erholungstrades. Ebenso Plug Power. Hohe Zyklik. Oder schaut auf den Markenwert einer Delivery Hero, unserem Dauer-Favorit. Audios und Videos zum Markt gibt es von uns an heißen Tagen 3-4 x am Tag, mit konkreten Anlageideen, konkreter Ansage eines Profi-Teams, was genau man tun kann. Mit den richtigen Produkten, einer Biontech dann, wenn sie grade mal keiner will.

Einer Nel Asa, wenn die Vola für Discounter spricht. Hebel 2-3 im Markenwertportfolio. Strukturierter Vermögensaufbau! Wir schreiben aber nicht “1000% Portfolio” auf unseren Börsendienst, sondern wir bauen mit Euch finanzielle Unabhängigkeit auf. Keine Versprechungen, sondern Leistungen. Auch nicht jeder Trade klappt, natürlich nicht – aber die Summe ist bei uns überzeugend. Überzeugt EUCH!

Wer Lust hat auf Markenwertportfolio, gute Trades, gutes Wissen und Rendite – kommt gerne zu uns. Wir lassen die Abo-Preise bis 31.12 konstant für Euch. 2020 war ein aufregendes und anstrengendes Jahr und wer dieses Jahr Mut beweist und Interesse an Börse, den wollen wir damit bissl belohnen. Ihr wisst ohnehin – die ganz große Masse kommt erst dann, wenn der DAX 15.000 oder höher notiert. So ist es doch immer…