Der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Die Anleger sind schwer begeistert von den Erfolgen, die diese Aktie momentan feiern kann und bringen sich in Stellung auch weiterhin große Renditen mitzunehmen. Was hier derzeit abgeht, ist wirklich nicht von schlechten Eltern und wird wahrscheinlich auch so weitergehen!

Plug Power hat auf jeden Fall riesiges Potenzial und wird das auch zukünftig vollumfänglich abrufen können. Die Branche boomt mehr denn je und Plug Power kann den Schwung mitnehmen. Die Anlegerstimmung bei Plug Power ist einfach phänomenal und jeder sieht, was hier in Zukunft möglich sein wird. Also schnell in Stellung bringen und die großen Gewinne noch mitnehmen!

Wann wird Plug Power endlich zeigen können, dass es das Tesla unter den Wasserstoffaktien ist? Die Kurszuwächse sind bereits absolute Klasse, aber da geht zweifelsohne noch mehr. Die Aktie konnte am Freitag zwar um 4,40 Prozent nach oben gehen und somit um 0,865 Euro zulegen, steht aber noch bei 20,515 Euro. Das nächste ausgerufene Kursziel von 30 Euro ist also noch in weiter Ferne!

Fazit: Bei Plug Power passt derzeit Vieles zusammen. Aber ist Plug Power wirklich der aussichtsreichste Kandidat aus dem Wasserstoffsektor oder gibt es lohnenswertere Alternativen? Wir haben zahlreiche Wasserstoffaktien analysiert und die Aktien mit den größten Gewinnchancen für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie die Ergebnisse.