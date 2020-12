Anlegerverlag BioNTech: wird das der perfekte Wochenstart? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 06.12.2020, 10:48 | 60 | 0 | 0 06.12.2020, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Diese Aktie wird über Kurz oder Lang immer weiter in die Höhe schießen! Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens gegen das Coronavirus wird in immer mehr Ländern zugelassen. In Großbritannien folgen nächste Woche bereits die Massenimpfungen. Als Anleger kann man sich nun ganz bequem in Stellung bringen und verfolgen, wie der Start der Impfungen die Aktie in die Höhe schießen lässt! Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hat, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken. Es ist also möglich, dass das Wertpapier schon direkt zu Wochenbeginn durch die Decke geht und alle anderen Biotech-Aktien hinter sich lassen kann! Diese Aktie hat Ugur Sahin, den CEO des Unternehmens, bereits zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Und wer sich als Anleger hier richtig positioniert, kann ihm auf dem Weg in den Reichtum folgen und selbiges erreichen! BioNTech ist momentan auf jeden Fall ein richtig großer Name auf dem Aktienmarkt und momentan einfach in aller Munde. Wer über diese Aktie noch nicht gestolpert ist, hat eine extrem große Chance verpasst. Aber noch ist es nicht zu spät! Zur kommenden Woche wird mit großer Sicherheit die 100-Euro-Hürde übersprungen. Diese Chance sollte man mitnehmen, denn derzeit steht die Aktie noch auf 98,73 Euro! Fazit: BioNTech scheint in den letzten Wochen Vieles richtig gemacht zu haben. Doch im Aktienkurs ist auch schon einiges eingepreist. Wie es mit BioNTech und der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Einfach hier klicken.



