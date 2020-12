Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Skeljungur hf. Official Offer Document relating to Strengur hf.’s takeover bid to Skeljungur hf.’s shareholders Strengur hf. published a press release 2 December 2020, announcing that the offer document for the takeover bid of Strengur hf. to Skeljungur hf.'s shareholders would be published on Sunday 6 December 2020. Attached is the Official Offer Document. …