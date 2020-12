Jetzt auch mit Banklizenz: Ist Sea Ltd. Südostasiens attraktivstes Online-Powerhouse?

Sea Limited





An der Börse gehören die Aktien von Sea Ltd. zu den absoluten Highflyern in diesem Jahr, weil das Unternehmen massiv von den Corona-Einschränkungen profitiert und dem entsprechend enorm wächst, aber auch weil es nicht in China angesiedelt ist und somit nicht von den Sanktionen und Strafmaßnahmen getroffen wird, die der US-China-Handelskrieg mit sich bringt.





Die jüngsten Nachrichten von Sea lösten eine weiteren Kurssprung aus; dabei betreffen sie deren mit Abstand kleinstes Segment Digital Banking. Doch die neue Vollbanklizenz könnte der Auftakt zu noch viel mehr sein...





[WKN: A2H5LX] ist eines der aufstrebenden Online-Unternehmen Asiens und der Name ist Programm: SEA steht für SouthEastAsia. Das in Indonesien beheimatete Unternehmen ist in Malaysia, Singapur, Thailand, Taiwan, Vietnam, den Philippinen und Indonesien tätig und in drei Segmenten aktiv: E-Commerce wird durch die Tochterbedient,bietet Digital Entertainment, wie Onlinegaming und E-Sports, undunterhält die Digital Financial Services.