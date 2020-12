Aktien, Zinsen, Gold und Geld – was bringt 2021?

So gilt 2021 am Markt – wer wird die neue Wirecard – sprich jene Aktien, bei denen man die Anleger auslesen kann und Systematiken am Markt finden kann. 2020 hat uns dies mit unseren Abonnenten zu unserer wie wir finden bemerkenswerten Depot-Performance geführt, vor allem aber vermieden, dass wir in einer der Korrekturen unter die Räder gekommen wären. Im Gegenteil – genau dann halfen unsere antizyklischen Sicherungen. Über die man auch jetzt nachdenken kann, übrigens. Traden von Nel über Biontech bis Daimler – das alles ist etwas ganz anderes als “zocken”. Als pures – hopp oder top.

Liebe Leser, Investieren, geschickt anlegen – diese Grundtugenden am Aktienmarkt sind selbstredend auch 2021 wichtig. Antizyklik kommt dazu, sie hilft von Aurora Cannabis über Nel oder Biontech bis Deutsche Bank. Denn schauen Sie mal, wie das Sentiment für die Bank vor 10 Monaten war und wo sie jetzt notiert. Wer wird also die neue Biontech 2021? Eine Aktie aus dem Bankensektor? Ein Gold-Titel? Gold per se? Wir laden Euch ein, mit uns die neue Biontech zu handeln, zu finden und vor allem Euer Depot auch 2021 herausragend zu gestalten. Bei einem persönlichen Service im Börsendienst, bei persönlichem Mail-Kontakt, mit unserem Depotangebot und vor allem mit täglichem Research und Wissen zum Aktienmarkt in Form von Videos, Audios, mails mit Profi-Research und vielem mehr. Ihr könnt uns dabei auch gerne 4 Wochen testen erst einmal – überzeugt Euch einfach am besten selbst ohne große Vor-Versprechen.

Unser Team hat 150 Jahre Börsenerfahrung zusammen, wir haben direkten Kontakt zu Händlern, mit Benjamin jemand, der selbst früher aktiv am Parkett war, in Investmentbanken arbeitete, gleichzeitig haben wir Journalisten mit Kontakt zu allen großen Research-Abteilungen, kennen die Vola-Händler und bekommen Informationen direkt von den großen Fondsmanagern. Deshalb setzen wir unsere Strategien so erfolgreich mit unseren Abonnenten um, wie man das erwarten darf. (Nikolaus-Wochenend-Aktion - bei Buchung des “großen” Börsendienstes am 5/6.12.20 erhalten Sie automatisch das seit September NEUE Markenwertportfolio für 3 Monate gratis dazu bis zum 01.03.21)

Deshalb bleiben 96% unserer Leser bei uns, eine “Verbleibquote”, die sonst wohl niemand hat. Auf alle Fälle sind wir stolz drauf. Aber – wir sind nicht umsonst. Denn – was nichts ist, das kostet auch nichts. Dazu gilt auch – wir versprechen keine 1000% in xx Monaten. Völlig unseriös sowas. Wir zeigen jeden Tag im Börsendienst, wie man strukturiert und intelligent sein Vermögen aufbaut. Wer “den sicheren Weg zur Million” sucht, ist bei uns falsch.

Wir zeigen Euch den intelligenten Weg! zur Million. Oder zu 100.000 Euro. Je nachdem, wo Eure Ausgangsbasis ist. Wir haben Euch ein paar Feedbacks von Lesern immer wieder gezeigt, aber am Ende kann man sowas hinschreiben und Papier ist geduldig, so sagt man. Deshalb – überzeugt Euch selbst. Auch gern erstmal im Monatsabo, wir zwingen niemand in ein 1000-Euro-Jahresabo. Nicht unser Stil – Ihr müsst Euch bei uns wohlfühlen und zufrieden sein – (und bekommt einen kleinen Black-Week-Rabatt aktuell..:)

Und da sind wir bei Biontech, Tesla, Daimler oder Gold, bei Bitcoin, Silber oder dem Euro, bei Nel Asa, Infineon oder Va-Q-Tec. Allesamt Aktien, die wir emfpohlen hatten, Basiswerte, die wir long sind oder waren. Bloss – nicht jeden zu jedem Zeitpunkt. Wir handeln Börsenpsychologie und rennen vorweg und nicht hinterher. Dafür braucht man oben angesprochene Erfahrung. Wir laden Euch ein, Euch unter www.feingold-academy.com/boersendienst erst einmal ein Bild zu machen. Oder googelt “Daniel Saurenz n-tv (hier am Tiefpunkt im März 2020…)” – dann findet Ihr unsere wöchentlichen Auftritte bei n-tv. So sieht man in Bild und Ton wie wir ticken. Und ihr könnt auch immer schauen, wann wir was gesagt haben.

Denn erzählen kann man viel – stellt uns gerne auf den Prüfstand. Und wer dann noch Fragen hat – info@feingold-research.com 2020 gibt es unsere Abos und Services noch zum alten Preis – baut Euer 2021-er Depot mit uns – konservativ wie auch spekulativ mit den passenden Trades. Ob Ihr einmal die Woche handeln wollt oder täglich – wir haben das passende Abo. Euer TEAM Feingold Research wünscht eine gute Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr!