Seite 2 ► Seite 1 von 3

1000 Kilometer gefahren und zwei Mal liegengebliebenSie galten als die Lösung aller Abgasprobleme der Automobilindustrie -Plug-in-Hybride. Einfache Hybridautos kombinieren einen Verbrenner (meist einenBenziner (https://www.t-online.de/themen/benziner) ) mit einem E-Motor. DessenBatterie lädt sich durch den Verbrennungsmotor und durch Rekuperation auf, alsodurch die Rückgewinnung von Energie beim Bremsen. Beim Plug-in-Hybrid lässt sichder Akku auch an der Steckdose aufladen. Käufern eines solchen Fahrzeuges zahltdie Bundesregierung eine hohe Förderprämie aus. Mit selbsterzeugtem Strom durchPhotovoltaik gewinnt der Plug-in weiter an umweltfreundlichem Charme. So denkenviele Verbraucher und werden doch getäuscht - zumal die Technik nicht ausgereiftist.Im vorliegenden Fall hatte ein Daimler-Kunde an seinem GLE 350de 4Matic nurwenig Freude. Er blieb mit dem Fahrzeug nach insgesamt 1000 gefahrenenKilometern zweimal liegen. Der Plug-in-Hybrid musste jeweils in die Werkstattabgeschleppt werden. Die Techniker dort waren völlig ratlos und warteten aufInstruktionen aus der Zentrale. Kaum wieder fahrtüchtig aus der Werkstattzurück, machte das Fahrzeug erneut schlapp. Für den Verbraucher, der den Hybridfür knapp 93.000 Euro geleast hatte, war damit das Maß voll. Die Kanzlei Dr.Stoll & Sauer fordert Nachlieferung eines funktionierenden Fahrzeugs bis zum 15.Januar 2021, andernfalls wird Klage eingereicht.