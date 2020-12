Die gute Nachricht für die BioNTech Aktie: Im Chart ist der übergeordnete Aufwärtstrend weiter intakt. Dagegen die schlechten News: In den letzten drei Tagen kam die hoch gehandelte Biotech-Aktie trotz der Entwicklungen rund um die COVID-19 Pandemie und BioNTechs Impfstoff nicht mehr entscheidend an das neue Allzeithoch heran. Notiert wurde dies am 1. Dezember bei 128,13 Dollar , die letzten drei Tageshochs notierten dagegen nur noch ...