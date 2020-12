Grüne Standards: Könnte die EU ihre Führungsrolle schon bald verlieren? Gastautor: Simon Weiler | 06.12.2020, 01:42 | 15 | 0 | 0 06.12.2020, 01:42 | Obwohl sich die EU zu grünen Initiativen wie dem Green Deal verpflichtet hat, in ihren bürokratischen und politischen Prozessen jedoch nur langsam vorankommt, haben Großbritannien und die USA die Chance, die Ziele einer grünen Revolution voranzutreiben und Standards zu setzen. Der neue US-Präsident hat sich zu einem Programm grüner Initiativen verpflichtet, das auch dazu beitragen wird, diese in den Vordergrund zu rücken. Auch Großbritannien hat sich dem Wettlauf um die Ökologisierung angeschlossen. So hat die Regierung kürzlich einen eigenen 10-Punkte-Plan für eine Green Industrial Revolution veröffentlicht, der Investitionsanreize für erneuerbare und umweltfreundliche Energiequellen enthält. Bidens Pläne für die USA „Nachdem Biden offiziell eingeführt wurde und die Genehmigung für sein Programm 'Clean Energy Revolution and Environmental Justice' erhalten hat, werden die USA schnell mit der grünen Agenda beginnen“, erklärt van der Mark. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



