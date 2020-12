München (ots) - Insolvenzpläne für alle vier Gesellschaften einstimmig bestätigt



Gläubiger erhalten Quote von rund 20 Prozent ihrer Forderungen



Gute Nachrichten für die auf Hotel- und Gebäudereinigungen spezialisierte

RBH-Gruppe aus München: Die Gläubiger haben die Insolvenzpläne für die RBH

Raum-, Boden-, Hausreinigungs GmbH und ihre Tochtergesellschaften RBH

Gebäudereinigungs GmbH, RBH Hotelservice GmbH und RBH Personalservice GmbH am

Freitag einstimmig gebilligt. In den vom Amtsgericht München anberaumten

Gläubigerversammlungen mit Erörterungs- und Abstimmungsterminen gab es keine

Gegenstimmen. Das Amtsgericht hat die Insolvenzpläne bereits bestätigt. Damit

ist dem Unternehmen, das infolge der Covid-19-Pandemie am 01. Juli 2020

Insolvenz anmelden musste, der Weg aus der Insolvenz geebnet. Die

Insolvenzverfahren sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.







Eigenverwaltung über die Holding und ihre drei hundertprozentigen

Tochterunternehmen angeordnet und Rechtsanwalt Axel W. Bierbach von der Kanzlei

Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (München) zum vorläufigen Sachwalter für

alle vier Gesellschaften bestellt. Die in Österreich ansässige RBH Hotelservice

GmbH war von der Insolvenz nicht betroffen.



Die Insolvenzpläne sehen vor, dass die Gläubiger der RBH Gebäudereinigungs GmbH

und der RBH Hotelservice GmbH eine Quote von rund 20 Prozent auf ihre

angemeldeten und festgestellten Forderungen erhalten.



Jochen Dobel, Geschäftsführer der RBH-Gruppe: "Wir sind sehr froh, dass wir das

Insolvenzplanverfahren bereits nach so kurzer Zeit erfolgreich abschließen

können und danken dafür allen Beteiligten. Ohne die starke Unterstützung unserer

Kunden und die Ausdauer unserer Mitarbeiter, aber auch ohne das Insolvenzgeld

und das Kurzarbeitergeld, wäre dieser positive Ausgang nicht möglich gewesen.

Wir freuen uns darauf, das Unternehmen mitsamt aller Mitarbeiter eigenständig

weiterführen zu können."



Eigenverwalter Matthias Dieckmann, dieckmann rechtsanwaltskanzlei: "Die

Betriebsfortführung war eine Herausforderung. Die Unternehmensplanung,

insbesondere in der Hotelservice-Gesellschaft, musste pandemiebedingt ständig

angepasst werden. Zum Glück haben alle Gläubiger die alternativlose Sanierung

und den erforderlichen Schuldenschnitt im Interesse des Erhalts aller

Arbeitsplätze sehr wohlwollend begleitet. Herzlichen Dank an den Sachwalter Axel

W. Bierbach sowie an sein und mein Team; die gute Zusammenarbeit hat den Erfolg

erst ermöglicht."



Die RBH-Gruppe hatte angesichts der umfassenden Einzelhandels- und

Die RBH-Gruppe hatte angesichts der umfassenden Einzelhandels- und

Hotelschließungen infolge der Covid-19-Pandemie massive Umsatzeinbußen



