(Der Text wurde durchgehend aktualisiert.)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Die "Air Force One" schwebt ein und kommt hinter der Tribüne auf dem Rollfeld zum Stehen. Zwei Kräne halten in Valdosta im Bundesstaat Georgia die riesige amerikanische Nationalflagge im Wind. Tausende Anhänger jubeln in Erwartung an die "Siegeskundgebung" von Donald Trump. Mit First Lady Melania an seiner Seite schreitet der US-Präsident zu patriotischen Klängen ans Podium. Seit vier Wochen ist klar, dass er die Wahl gegen Joe Biden verloren hat. Aber er klammert sich an die Macht.

Trump ist am Samstag (Ortszeit) wieder da, wo er am liebsten ist: auf der Bühne, umringt von seinen Anhängern. Es scheint, als habe es das politische Erdbeben in den USA gar nicht gegeben. "Wir haben niemals eine Wahl verloren. Wir gewinnen diese Wahl", sagt Trump, als sei der Ausgang noch offen. "Das Schöne ist, dass wir auch Georgia gewonnen haben. Und das war gut." Das ist ebenfalls nicht die Wahrheit: Trump unterlag seinem demokratischen Herausforderer hier mit mehr als 12 000 Stimmen.