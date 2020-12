Daimler, Apple, Biontech – handeln beim Smartbroker?

Liebe Leser, als Service für unsere Abonnenten gibt es jede Woche bei uns im Börsenbrief die frische und ganz neue “No-Fee-Liste”. Sprich – wo spare ich 10 Euro oder mehr pro Order. Da kommt gut was zusammen, zählen Sie mal ihre Orders durch. Mit uns sind sie immer auf dem top aktuellen Stand. Oft kommt auch die Frage – wen empfiehlt Ihr eigentlich? Nun – im Bereich Bitcoin handeln via Hebelpapier ist es einfach. Im Zertifikatebereich hat Vontobel wieder etwas im Angebot, bei Bitcoin-Handel bei klassischen Brokern schlägt eToro Anbieter wie IG oder CMC um Längen, dort berichten unsere Leser von keinen guten Erfahrungen. Im Aktienhandel zeigt auch wiederum eToro gute Preise, doch auch der Smartbroker liegt ganz vorne seit 2020. Weit besser als TradeRepublic und speziell auch die DKB. Die dortigen Erfahrungen auch von uns sind ein Desaster. Bei Flatex wiederum stören sich viele Nutzer an der Gebührenstruktur, wenn Geld geparkt ist oder kein Starpartner gewählt wird. Smartbroker wird von Tenhagens Finanztip auch empfohlen unter den neuen Depotanbietern. Für vier Euro können Sie dort auch im einfachen Handel ETFs kaufen und verkaufen. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich und kosten bis zu Raten von 400 Euro 0,80 Euro pro Ausführung. Nicht vergessen darf man den Börsenplatz Gettex, den wir einem alten Anbieter wie ING längst vorziehen würden. ING ist mittlerweile leider das, was man früher eine “Apotheke” nannte. Teuer – gibt es aber woanders genauso gut.