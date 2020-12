---------------------------------------------------------------------------

Zalando Co-CEO Rubin Ritter beabsichtigt Beendigung seiner Vorstandstätigkeit zur Hauptversammlung 2021



* Co-CEO Rubin Ritter hat heute das Unternehmen über seinen Wunsch informiert, seine Vorstandstätigkeit zur Hauptversammlung 2021 zu beenden



* Cristina Stenbeck, Vorsitzende des Aufsichtsrats, würdigt Ritter's "Einsatz, strategische Klarheit und Führungsstärke"

* Gründer Robert Gentz und David Schneider werden das Unternehmen nach Ritter's Ausscheiden als Co-CEO weiter gemeinsam führen

BERLIN, 6. DEZEMBER, 2020 // Der Co-CEO der Zalando SE Rubin Ritter hat heute die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Cristina Stenbeck, über seinen Wunsch informiert, seine Vorstandstätigkeit zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 zu beenden. Cristina Stenbeck kündigte an, dass der Aufsichtsrat gemeinsam mit Rubin Ritter an der vorzeitigen Aufhebung seines bis November 2023 laufenden Vertrages arbeiten wird.



Co-CEO Rubin Ritter sagt: "Meine Entscheidung ist das Ergebnis reiflicher Überlegung. Nach mehr als elf einmaligen Jahren, in denen Zalando für mich Priorität hatte, möchte ich meinem Leben eine neue Richtung geben. Ich möchte mich nun mehr meiner wachsenden Familie widmen. Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll. Und für meine eigene Zukunft wünsche ich mir mehr Freiraum, neue Interessen jenseits von Zalando zu verfolgen. Für mich war es immer ein Geschenk und ein Privileg, Teil von Zalando zu sein, und es wird mir unglaublich schwer fallen, das alles hinter mir zu lassen. Zalando hat es mir ermöglicht, Teil einer atemberaubenden Erfolgsgeschichte zu sein, die meine kühnsten Träume übertroffen hat. Ich werde Zalando zu einem Zeitpunkt verlassen, an dem das Unternehmen sein Wachstum weiter beschleunigt und für die Zukunft nach wie vor bestmöglich aufgestellt ist. Die Rolle von Zalando in der europäischen Wirtschaft wird weiter wachsen. Bis zu meinem Abschied werde ich weiter dafür sorgen, dass wir die Umsetzung unserer Strategie mit Hochdruck vorantreiben."