Der Stillstand im DAX könnte noch einmal bis zur EZB-Sitzung anhalten. 36 Punkte Minus vollzog der DAX in der abgelaufenen Woche und steht damit der Wall Street weit hinterher. Welche Impulse fehlen?

Im Hoch erreichte der Index mit 13.445 Punkten den höchsten Stand seit Mitte September und verfehlte damit nur knapp das Septemberhoch. Das tiefe Eintauchen in die Widerstandszone war jedoch im Nachgang nicht mehr als ein Versuch der Bullen, diesen Bereich zu überwinden. Es misslang und an den Folgetagen fielen wir nicht nur an die Range-Kante der letzten Wochen zurück, sondern tauchten auch wieder in diese Range ein. Die anfänglichen Gewinne sind damit nicht nur geschmolzen, sondern haben im DAX für ein Wochenminus gesorgt. Zwar nur für 36 Punkte, doch vom Hoch aus betrachtet zog sich diese Bewegung einfach nach unten hin:

Ein ganz anderes Bild bot sich in den USA. Hier stieg der Dow Jones auf über 30.000 Punkte und schloss auf einem neuem Rekordhoch. Ebenfalls stark war der Nasdaq mit zeitgleichem Allzeithoch zum Wochenausklang.

Wer beide Märkte vergleicht, könnte frustriert sein. Immerhin laufen DAX und Dow gerade in den letzten Tagen auseinander:

Mittelfristig gleicht sich dies vermutlich wieder an, doch gerade die schlechten US-Arbeitsmarktdaten nähren die Hoffnung in den USA, hier ein schnelles weiteres Stimulus-Paket zu erhalten. Darauf freut sich der Markt. Im Gegensatz dazu leidet der Dollar und steigt der Euro - eine Situation, die für den exportlastigen Index eine Bremse darstellt.

Im Forum konnte man diesbezüglich eine niedrige Frustrationsschwelle herauslesen. Wie man das umgehen kann und warum Trading kein 12-Stunden-Job sein darf, hatte ich erst jüngst von Dr. Raimund Schriek in diesem Interview erfahren:

Welche Signale stehen im DAX in der neuen Woche an?

Übergeordnet sind wir mit den Notierungen unter 13.300 Punkten wieder in die Range eingedrungen, die uns seit einigen Wochen beschäftigte: