Berlin (ots) - Der Lieferdienst Lieferando profitiert von der Coronakrise.

"Insgesamt hat uns Corona mit Blick auf die Restaurant-Anzahl um ein Jahr nach

vorne gebracht", sagte Deutschland-Chefin Katharina Hauke dem Tagesspiegel. Über

20.000 Restaurants seien derzeit auf der Plattform gelistet. Im dritten Quartal

sei die Zahl der Bestellungen um 38 Prozent gewachsen, zehn Millionen

Bestellungen würden monatlich weitergegeben. "Im Durchschnitt vermitteln wir

einem Restaurant 100.000 Euro Umsatz pro Jahr", so Hauke.



Lieferando berechnet der Gastronomen normalerweise 13 Prozent der Rechnung, wenn

das Restaurant die Bestellung selbst liefert. 30 Prozent fallen an, wenn der

Konzern auch die Lieferung übernimmt. "90 Prozent der Bestellungen liefern

Restaurants selbst aus", sagte Hauke dazu.





Zuletzt war Kritik an Lieferando laut geworden, weil viele Fahrer während derArbeitszeit keine Toilette fanden. Denn auch Restaurants dürfen dieLieferando-Mitarbeiter streng genommen nicht in den Laden lassen. Hauke weistdie Vorwürfe zurück. "In kaum einer Sparte der Transportlogistik ist der Zugangzu Waschräumen einfacher", so die Geschäftsführerin. Alleine in Berlin habejedes zweite Restaurant, für das Lieferando ausliefert, zugesagt, die Fahrer aufToilette zu lassen. "Zudem bietet unsere Logistik-SchwestergesellschaftWaschräume in ihren Logistik-Hubs, und in den Städten gibt es natürlich auchöffentliche WCs", führt sie weiter aus und spricht von "Einzelfällen". "In derPraxis funktioniert das."URL: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/lieferando-chefin-im-interview-corona-hat-uns-um-ein-jahr-nach-vorne-gebracht/26691598.html