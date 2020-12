Die Jahresendrally hat begonnen Autor: Tichys Einblick | 06.12.2020, 20:01 | 48 | 0 | 0 06.12.2020, 20:01 | Aus Impfstoffhoffnung wird zusehends Impfstoffgewissheit, Anleger setzen mit gutem Grund auf konjunkturell bessere Zeiten. In New York hat diese Zuversicht zuletzt immer wieder zu neuen Kursrekorden geführt. So stellte der Dow Jones Industrial am Freitag wieder eine Bestmarke aufgestellt. Der Leitindex stieg erstmals über die Marke von 30.200 Punkten und überbot sein bisheriges Hoch aus Der Beitrag Die Jahresendrally hat begonnen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer