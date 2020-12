Rentenmarkt In Südeuropa hat sich Corona erledigt Gastautor: Dr. Marc-Oliver Lux | 06.12.2020, 20:34 | 107 | 0 | 0 06.12.2020, 20:34 | Am Anleihenmarkt in Italien, Spanien, Portugal ist von Krisenstimmung keine Spur mehr. Zwar trifft Corona die spanische und italienische Wirtschaft hart. Im Zuge der zweiten Welle sind wieder fast alle Regionen zum Risik Am Anleihenmarkt in Italien, Spanien, Portugal ist von Krisenstimmung keine Spur mehr. Zwar trifft Corona die spanische und italienische Wirtschaft hart. Im Zuge der zweiten Welle sind wieder fast alle Regionen zum Risik Die Risikoprämien für die zehnjährigen Staatsanleihen haben sich gegenüber den deutschen Bundesanleihen halbiert: in Italien liegt sie nur noch bei 1,2 Prozentpunkten, das ist der niedrigste Wert seit April 2018. Spanien und Portugal müssen lediglich nur rund 0,65 Prozentpunkte Aufschlag gegenüber den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen zahlen - und damit kaum mehr als vor dem Beginn der Corona-Krise in Europa Ende Januar. Die Rendite der Bundesanleihe hat sich dabei seit Mai nur wenig bewegt, sie pendelt um das Niveau von minus 0,5 Prozent. Doch auch die Renditen, die Investoren von Italien, Spanien und Portugal verlangen, sind tief gefallen, seit die Europäische Zentralbank (EZB) hunderte Milliarden zusätzlich in Staatsanleihen der Euro-Länder pumpt. Zudem hat die Aussicht auf Anleihen der Europäischen Union die Sorge, der Währungsraum könnte auseinanderbrechen, zerstreut. Die ersten Zinspapiere mit gemeinschaftlicher Haftung sollen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. An den Märkten hat sich daher Entspannung breitgemacht, sodass nicht einmal die EZB groß gegensteuern muss. Die Ankaufvolumina unter dem in der Krise aufgelegten Notankaufprogramm PEPP lassen vermuten, dass der akute Krisenmodus vorbei ist. Die Anleihekäufe richten sich nach dem Gewicht der Mitgliedsländer innerhalb der Währungsunion, dem sogenannten Kapitalschlüssel. In der Krise war die EZB vielfach davon abgewichen und hatte beispielsweise überproportional viele italienische Staatsanleihen gekauft, um zu verhindern, dass dort die Risikoaufschläge zu stark ansteigen. Inzwischen seien die Bondkäufe fast vollständig mit dem Kapitalschlüssel in Einklang gebracht worden. Zwar haben sich die Notenbanker zuletzt entschlossen gezeigt, dass sie den Ankaufsrahmen des PEPP von bis zu 1,35 Billionen Euro wenn nötig ausschöpfen, wie aus den Protokollen der EZB-Ratssitzung von September hervorgeht. Doch derzeit hält sich die EZB zurück, um größeren Handlungsspielraum zu haben, sollte erneut Nervosität am Markt aufkommen. Der weitere Verlauf der aktuellen zweiten Corona-Welle, der noch nicht vollständig abgeschlossene US-Wahlausgang und das zähe Ringen um den Brexit bieten noch genug Risikofaktoren. Offensichtlich treten diese jedoch für Anleiheninvestoren derzeit in den Hintergrund: Die Suche nach Rendite, so hat es den Anschein, verfügt über mehr Gewicht als die Vorsicht vor Risiken. Unsere Einschätzung: Längst nicht alle Investoren fühlen sich in dem aktuellen Rentenmarktumfeld wohl. Doch risikofreudige Anleger, die südeuropäische Anleihen in der ersten Corona-Welle aufgesammelt haben, wurden wieder einmal mit Kursgewinnen belohnt. Es bleibt jedoch ein Ritt auf der Rasierklinge. Da jeglicher Zinspuffer fehlt, steht und fällt der Ertrag mit Anleihen mit der Kursentwicklung. Dann lieber gleich Aktien! ;-) Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de



Diesen Artikel teilen Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer