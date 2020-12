Indiens erste und einzige einzugsbereite YOO-Villensiedlung jetzt nur noch einen 40-minütigen Hubschrauberflug von Bombai entfernt

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - FlyBlade India bietet seit kurzem

Hubschrauberdienste zwischen Bombai und dem Landeplatz der YOO Villas



Die YOO Villas (https://www.panchshil.com/yoovillas/by-kelly-hoppen/?utm_source=

PR_Newswire&utm_medium=Article&utm_campaign=release&utm_term=Views&utm_content=C

ontent) Pune sind jetzt näher an Indiens Finanzhauptstadt Bombai gerückt, dank

der Einführung des täglichen Helikopterdienstes von FlyBlade India zwischen dem

Helipad der YOO Villas in Pune und Bombai.



Zwar stammt ein großer Teil der Eigentümer von YOO Villas aus Pune, doch auch

die Einwohner von Bombai können jetzt von einer Privatvilla in der Nähe ihres

Wohnortes profitieren, da die Fluganbindung durch den neu eingeführten

Hubschrauberdienst gesichert wird.







YOO Villas ist Indiens erste und einzige Villensiedlung der YOO-Marke und dasweltweit erste YOO Villas-Projekt, das von der gefeierten Designerin KellyHoppen entworfen wurde.Kelly Hoppen ist schon seit einiger Zeit eine gefragte Designerin fürGroßbritanniens Jetset und sie hat bereits Häuser für Gwyneth Paltrow, EltonJohn, Madonna, David & Victoria Beckham und sogar für Mitglieder der britischenKönigsfamilie entworfen.YOO Villas (https://www.panchshil.com/yoovillas/by-kelly-hoppen/?utm_source=PR_Newswire&utm_medium=Article&utm_campaign=release&utm_term=Views&utm_content=Content) wurden von Panchshil Realty, einem Pionier im Bereich der Markenresidenzen,in Indien eingeführt.YOO Villas liegt direkt neben dem belebten IT-Korridor von Kharadi im Osten vonPune und ist eine Fünf-Sterne-Enklave mit Gate, in der exquisit gefertigte,zweistöckige Markenvillen stehen, die östliche und westliche Stilrichtungenverschmelzen.Die Villen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich und jede einzelne dergeräumigen Villen wurde mit modernem Komfort und einem Ambiente konzipiert, indem jedes Detail makellosen Luxus und prachtvolle Opulenz ausstrahlt.Die hochmodernen YOO Villas (https://www.panchshil.com/yoovillas/by-kelly-hoppen/?utm_source=PR_Newswire&utm_medium=Article&utm_campaign=release&utm_term=Views&utm_content=Content) bieten verschiedene Optionen im Innendesign - Sea Breezeund Vintage-Accents - und sind mit allem modernen Komfort und Luxusausgestattet.Die weltbekannte Innenarchitektin Kelly Hoppen verfügt über mehr als 40 JahreErfahrung und ist führend in der Designbranche. Sie ist auch die Autorin vonneun Büchern und tritt im Fernsehen auf, unter anderem als Investorin inDragon's Den auf der BBC. Sie erhielt zahlreiche Designpreise und ihr wurde 2009der MBE-Orden verliehen.