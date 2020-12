Vancouver (British Columbia), 4. Dezember 2020. Entheon Biomedical Corp. („Entheon“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ENBI) (FWB: 1XU1), ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert ist, freut sich eine strategische Investition in Wonder Scientific Inc. („Wonder Scientific“) bekannt zu geben.

Das Team von Wonder Scientific, das aus Universitätsforschern und Produktentwicklungsexperten besteht, entwickelt kundenspezifische aktive pharmazeutische Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients/APIs) natürlichen Ursprungs, um der wachsenden globalen klinischen und kommerziellen Nachfrage nach Psychedelika nachzukommen.

Die erste strategische Investition durch Entheon bietet dem Unternehmen eine Beteiligung an anderen Vertikalen des Marktes für psychedelische Behandlungen sowie strategischen Zugang zu psychoaktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und einem starken wissenschaftlichen Team, während Entheon therapeutische Behandlungen für Suchterkrankungen entwickelt.

„Unsere Investition in Wonder Scientific ist Teil unserer Strategie, uns mit geringem Risiko an anderen Segmenten des regulierten Marktes für psychedelische Behandlungen zu beteiligen“, meint Timothy Ko. „Das Team von Wonder Scientific aus erfahrenen Pharmakologen und Produktexperten ermöglicht eine strategische Beziehung mit Chancen auf zusätzliche Einnahmen aus der Produktlinie des Unternehmens in den Bereichen Genetik, Biostimulanzien und Pharmazeutika.“

Tegan Adams, President und Gründerin von Wonder Scientific, sagt hinsichtlich der Partnerschaft: „Es ist für uns eine Freude und ein Privileg, dass die Unternehmensleitung von Entheon unseren Wert und unsere Strategie erkannt hat. Wir sehen der bevorstehenden Zusammenarbeit und einer gewinnbringenden symbiotischen Beziehung entgegen.“

Entheon freut sich auch, mitzuteilen, dass es mit Herrn Joseph Cullen einen IR-Beratervertrag abgeschlossen hat.

Herr Cullen verfügt über mehr als fünf Jahre Kapitalmarkterfahrung in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensfinanzierung mit einem besonderen Schwerpunkt auf den Rohstoff- und Technologiesektoren. Unter anderem war er früher bei Deloitte und VMWare beschäftigt sowie als Gründungs- und Managementmitglied bei privaten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, der Umweltberatung und der Technologiebranche tätig. Herr Cullen erhält für eine Vertragslaufzeit von einem Jahr 5.000 Dollar pro Monat.