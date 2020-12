E-Fähre Ellen, angetrieben von einem Leclanché-Batteriespeichersystem, gewinnt den Europäischen Solarpreis 2020 für das Aufzeigen des Potenzials der grünen Elektromobilität

- Die 100% elektrische Fähre wurde in der Kategorie Transport und Mobilität ausgezeichnet.

- Der Europäische Solarpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der erneuerbaren Energien.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. Dezember 2020 - Die dänische E-Fähre Ellen Auto- und Personenfähre, die von einem bahnbrechenden Batteriespeichersystem von Leclanché SA (SIX: LECN) angetrieben wird, ist Gewinnerin des Europäischen Solarpreises 2020. Der Preis wird von der gemeinnützigen EUROSOLAR (European Association for Renewable Energy) verliehen.

Ellen ist eine von neun Preisträgern/innen, die den jährlichen Preis, eine der angesehensten Auszeichnungen im Bereich der erneuerbaren Energien, erhalten hat. Sie wurde in der Kategorie Transport und Mobilität für ihre Fähigkeit gewürdigt, das Potenzial grüner Elektromobilität in der Schifffahrt aufzuzeigen, und für den Beweis, dass neue und effektive Lösungen verfügbar und umsetzbar sind.

Die Auszeichnung wurde online an die Inselgemeinde Aerø, Dänemark, verliehen, welche die Fähre für den Dienst zwischen ihrem Hafen Søby und dem Hafen Fynshav auf der Insel Als in Auftrag gegeben hat. Die Auszeichnung wurde von Halfdan Abrahamsen, Medien- und Informationsmanager, Ærø EnergyLab, entgegengenommen. Ellen wurde von der Stadtverwaltung Ærø und von der Europäischen Union im Rahmen des Innovationsprogramms Horizont 2020 finanziert.

Das Batteriesystem von Leclanché, welches Ellen mit Strom versorgt, hat eine Kapazität von 4,3 MWh und ermöglicht es der Fähre, mit einer einzigen Aufladung bis zu 22 Seemeilen (40 km) zu fahren. Die im zweiten Dienstjahr stehende Ellen verhindert damit die jährliche Freisetzung von 2520 Tonnen CO 2 , 14.3 Tonnen NO X , 0,5 Tonnen Partikel und 1,5 Tonnen SO 2 in die Atmosphäre.