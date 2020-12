07.12.2020 / 07:00



---------------------------------------------------------------------------

Relief und NeuroRx erreichen mit 165 eingeschlossenen Patienten das Rekrutierungsziel der Phase-2b/3 Studie mit RLF-100(TM) zur Behandlung von kritischem Covid-19 mit Atemversagen



Genf, Schweiz und Radnor, PA, USA, 7. Dezember 2020 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX:RLF, OTCQB:RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen") und NeuroRx, Inc. gaben heute bekannt, dass sie das mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde ("Food and Drug Administration", FDA) vereinbarte Rekrutierungsziel von 165 eingeschlossenen Patienten in der laufenden Phase-2b/3-Studie mit RLF-100(TM) (Aviptadil) zur Behandlung von Atemversagen bei Patienten mit kritischem COVID-19, erreicht haben. Gemäß der FDA ist Atemversagen definiert als ein Zustand, der Behandlung auf der Intensivstation mit mechanischer Beatmung, nicht-invasiver Beatmung oder nasaler Sauerstoffzufuhr mit hohem Durchfluss notwendig macht, um einen angemessenen Blutsauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten.



"Obwohl der Einschluss von Patienten durch die verheerenden Auswirkungen der Pandemie, wie die strapazierten Kapazitätsgrenzen der Krankenhäuser und die Gefährdung unserer Studienärzte und -koordinatoren im Rahmen ihrer Aufgaben durch COVID-19, in einzigartiger Weise in Frage gestellt wurde, sind wir stolz darauf, unser Ziel hinsichtlich der Anzahl der in die Studie eingeschlossenen Patienten wie geplant erreicht zu haben," sagte Prof. Jonathan Javitt, CEO und Gründer von NeuroRx, Inc. "Das Erreichen dieses Meilensteins inmitten der Pandemie war nur dank des außerordentlichen Engagements der Ärzte, Krankenschwestern, Apotheker und Studienkoordinatoren möglich, die laufend rund um die Uhr daran gearbeitet haben, um diese dringend benötigte Therapie zu entwickeln."