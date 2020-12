SIKA LANCIERT NEUE POLYURETHANTECHNOLOGIE PURFORM UND INVESTIERT IN PRODUKTIONSANLAGEN IN DÜDINGEN

Sika, die weltweit grösste Herstellerin von Kleb- und Dichtstoffen für die Bau- und Fahrzeugindustrie, hat eine neue Polyurethantechnologie entwickelt und lanciert diese unter dem Markennamen PURFORM. Die neuartigen Polymere kommen zunächst in Sikas Topseller Sikaflex sowie in Flüssigmembranen zum Einsatz. Die Innovation bringt für die Kunden wichtige Vorteile – die Produkte haben ein verbessertes Leistungsprofil und sind noch langlebiger und umweltfreundlicher. Am Standort Düdingen wurde jüngst in entsprechende Produktionsanlagen investiert.

Polyurethane kommen in diversen Anwendungen im Bauwesen und in der Fahrzeugindustrie zum Einsatz. So werden beispielsweise mit Fugen auf Polyurethanbasis Fassadenelemente von Gebäuden witterungsfest abgedichtet oder Bauteile im Infrastruktur- oder Innenausbau mit Klebstoffen fixiert. Auch in der Verklebung von Karosserieteilen und Batteriesystemen für Elektroautos werden die leistungsfähigen Lösungen verwendet.