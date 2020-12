DGAP-News TubeSolar AG: Upgrade in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Aufnahme in den m:access der Börse München (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.12.2020, 07:55 | 26 | 0 | 0 07.12.2020, 07:55 | TubeSolar AG: Upgrade in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Aufnahme in den m:access der Börse München ^

DGAP-News: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag/Kapitalerhöhung TubeSolar AG: Upgrade in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Aufnahme in den m:access der Börse München 07.12.2020 / 07:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Unternehmensmeldung

TubeSolar AG: Upgrade in das Qualitätssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Aufnahme in den m:access der Börse München - Verstärkte Außenwirkung und verbesserter Zugang zu internationalen Investoren

- Einbeziehung in den fortlaufenden XETRA-Handel

Augsburg, 07. Dezember 2020 - Nicht einmal ein Jahr nach der Erstnotiz im Freiverkehr der Börse Düsseldorf am 14. Februar 2020 werden die Aktien der TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) ab heute in das Qualitätssegment des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf, den Primärmarkt, aufgenommen. Parallel dazu erfolgt heute die Aufnahme in den m:access, das Mittelstandssegment der Börse München. Die Einbeziehung in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse und die Handelsaufnahme an der Tradegate Exchange erfolgen in Kürze. Die TubeSolar-Aktien sind im Anschluss daran zusätzlich fortlaufend auf XETRA handelbar. Das Designated Sponsoring übernimmt die mwb fairtrade AG.

Die TubeSolar AG ist davon überzeugt, dass hierdurch die Außenwirkung der Gesellschaft deutlich gestärkt und gleichzeitig eine maßgeblich verbesserte Handelbarkeit der Aktien gewährleistet wird. Darüber hinaus erleichtert das Upgrade den Zugang zu internationalen Investoren, auch im Rahmen der aktuellen Kapitalerhöhung, sowie die weitere Diversifizierung der Aktionärsbasis.

Der Aufstieg in ein höheres Börsensegment steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von TubeSolar und untermauert das Bestreben, sich im Bereich der regenerativen Energien als innovativer Technologieführer für Agro-Photovoltaik-Anlagen zu etablieren.

Im Zuge der aktuellen Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der TubeSolar AG um nominal bis zu EUR 1.000.000 auf bis zu EUR 11.000.000 erhöht. Den Aktionären werden die bis zu Stück 1.000.000 neuen Aktien im Verhältnis 10 (bestehende Aktien) zu 1 (neue Aktie) zum Bezugspreis von EUR 6,00 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt am Dienstag, den 8. Dezember und läuft bis einschließlich 22. Dezember 2020. Unmittelbar im Anschluss werden die nicht gezeichneten Aktien im Wege einer Privatplatzierung institutionellen und qualifizierten Investoren angeboten. Der Großaktionär der TubeSolar AG garantiert die Kapitalerhöhung in voller Höhe. Der Erlös der Kapitalerhöhung dient insbesondere der anteiligen Finanzierung des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung und des weiteren Wachstums der TubeSolar AG inklusive eines möglichen Beteiligungserwerbs. Seite 2 ► Seite 1 von 2 TubeSolar Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: TubeSolar Wertpapier

TubeSolar Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer