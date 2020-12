Coller Capital (Studie): Mehr als die Hälfte aller institutionellen Private-Equity-Investoren will in den nächsten zwei Jahren den Sekundärmarkt nutzen (FOTO) Vollständige Studie https://ots.de/bYkkTd --------------------------------------------------------------

- Ein Drittel der institutionellen Investoren (LPs) sehen sich mit Liquiditätslücken konfrontiert, die sie durch neue Kreditfazilitäten und Verkäufe von Vermögenswerten schließen werden

- Gut strukturierte, von General Partnern (GPs) geführte Sekundärmarkttransaktionen werden von einer großen Mehrheit der LPs positiv gesehen

- SPACs bieten nach Ansicht der LPs ein schlechteres Risiko-Ertragsverhältnis als Private Equity und nur sehr wenige planen, in sie zu investieren - Die Reisetätigkeit in der Private-Equity-Branche wird nach Einschätzung der LPs nie wieder das Niveau vor der Krise erreichen

- Die ethnische Vielfalt wird in der Private-Equity-Branche nach LP-Meinung zunehmen



Über die Hälfte der institutionellen Private-Equity-Investoren (LPs) werden im Laufe der nächsten zwei Jahre am Sekundärmarkt aktiv sein, entweder als Käufer oder als Verkäufer oder beides, so das jüngste Global Private Equity Barometer von Coller Capital .



Das Hauptziel der Investoren wird sein, die Ressourcen auf ihre besten Private-Equity-Manager (GPs) zu konzentrieren und ihre Portfolios für eine Welt nach dem Ende der Corona-Pandemie neu auszurichten. Zudem wird ein Drittel der Limited Partner mit Liquiditätsengpässen konfrontiert sein, die sie durch den Verkauf von Vermögenswerten und neue Kreditfazilitäten beheben wollen. Secondaries unter Führung von General Partnern werden wahrscheinlich ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Gut strukturierte, GP-geführte Prozesse sind bei LPs sehr beliebt: 85 Prozent von ihnen betrachten sie als ein nützliches Instrument.



"Der Sekundärmarkt spielte während und nach der globalen Finanzkrise eine entscheidende Rolle für Private Equity und die Möglichkeiten auf dem Sekundärmarkt haben sich seither deutlich weiterentwickelt", betont Jeremy Coller, Chief Investment Officer von Coller Capital . "Wenn General Partner Liquiditätsprozesse strukturieren, die allen Parteien - ob Käufer oder Verkäufer - echte Vorteile bieten, stoßen sie bei den Limited Partnern auf offene Ohren, zum Vorteil aller Marktteilnehmer in dieser Anlageklasse."