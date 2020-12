Foto: finanzbusiness Bundesbank plant eigene Botschaft in Brüssel Nachrichtenquelle: Finanz Business 11 | 0 | 0 07.12.2020, 07:47 | Die Deutsche Notenbank will sich eine eigene Repräsentanz bei der EU schaffen. Das könnte die Kollegen in der EZB verärgern.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer