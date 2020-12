Ärger bei Paketzustellungen - Beschwerden nehmen zu

Sperrfrist: 07.12.2020 06:00

Berlin (ots) - Mit 420 Millionen Paketen rechnet die Branche allein im November

und Dezember - 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die für

Verbraucherbeschwerden zuständige Bundesnetzagentur erwartet eine nochmalige

Steigerung bei den Reklamationszahlen.





Die Aufsichtsbehörde verzeichnete bereits 2019 eine Zunahme der Beschwerden um50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pressesprecherin Ulrike Platz verweist imrbb-Fernsehen darauf, dass die "...Zahlen seit Jahren kontinuierlich steigen.Wir hatten 2010 2.000 Beschwerden. 2019 18.000. Und es ist auch zu erwarten,dass das weiter steigt".Das rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT hat eine Stichprobe mit 30 Paketengemacht, die aus Berlin und Frankfurt (Oder) an verschiedene Empfänger versendetwurden. Getestet wurden Zuverlässigkeit und Preise bei der Haustürzustellungdurch DHL, dpd und Hermes. Hermes überzeugt mit konstant zügigen Lieferzeitenund tadellosen Zustellungen. dpd liefert am langsamsten. Außerdem kamen zwei vonzehn Paketen beschädigt an, zwei wurden nicht bis zum Empfänger gebracht. BeiDHL ging es zwar am schnellsten, allerdings waren zwei der zehn Paketebeschädigt, drei Mal mussten die Sendungen erst abgeholt werden.Die Gewerkschaft sieht die Hauptgründe für Reklamationen im steigendenLeistungsdruck, so Benita Unger von ver.di. "Die Paketzusteller haben natürlicheine enorme Belastung... Die stehen auch unter Zeitdruck, teilweise stellen diebis 100 zu 200 Pakete am Tag zu... Und da kann ich mir schon vorstellen, dass daan der einen oder anderen Ecke auch mal geschlampt wird oder die Beschäftigteneinfach überlastet sind unter dem hohen Zeitdruck."Für Streitigkeiten ist bei der Bundesnetzagentur eine Schlichtungsstelleeingerichtet. Allerdings lehnt ein Großteil der Paketdienstleister die Teilnahmean Schlichtungsverfahren bereits in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab.Ausnahme ist Hermes.Weitere Informationen: SUPER.MARKT, Montag, 07.12. 2020, 20.15 Uhr Imrbb-Fernsehen.