sino AG | High End Brokerage: Tradezahlen gegenüber Vorjahresmonat nahezu verdreifacht - Systeme auch in teilweise äußerst volatilen Märkten weiterhin 100,00 % stabil 07.12.2020

November 2020 Oktober 2020 November 2019 Orders gesamt 125.587 95.795 43.226 Wertpapier-Orders 119.740 89.281 37.932 Future-Kontrakte 11.954 19.165 14.139



Im November lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 186,5 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 27,74 % gegenüber dem Vormonat (+ 47,20 % ggü. November 2019). Per 30.11.2020 wurden bei der sino AG 337 Depotkunden betreut. Ein Rückgang von 1,17 % ggü. dem Vormonat.



Die bereits guten Tradezahlen aus Oktober 2020 konnten im November nochmal deutlich gesteigert werden. Unter anderem die US-Wahl und die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff trieben die Märkte und auch die Umsätze weiter an. Insbesondere die margenstarken Wertpapier-Orders mit insgesamt 119.740 (+ 34,12 % ggü. dem Vormonat) sind auf einem sehr hohen Niveau. Die Systeme der sino und das Handelstool MX-PRO liefen auch im November 2020 zu 100,00 % stabil.