Börse Düsseldorf: TubeSolar AG mit Upgrade in den Primärmarkt



Düsseldorf, 07. Dezember 2020 - Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD) aus Augsburg, Pionier für Agrophotovoltaik-Lösungen, steigt heute in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf auf. Mit dem Upgrade nutzt das Unternehmen die Vorteile des erfolgreichen Marktsegments bei der Kapitalbeschaffung und bietet Anlegern aufgrund von höheren Informationspflichten ein größeres Maß an Transparenz. TubeSolar hat im Februar 2020 seine Heimatbörse in Düsseldorf zunächst im allgemeinen Freiverkehr gefunden. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung mit bis zu 1 Mio. neue Aktien auf den Weg gebracht. Dabei erhalten Altaktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis 10 zu 1, wobei ein Großaktionär die Abnahme in voller Höhe garantiert.



"Wir freuen uns sehr über die Notierung im Primärmarkt der Börse Düsseldorf, die es uns ermöglicht, ein breiteres Anlegerpublikum zu erreichen und zusätzliches Kapital zu gewinnen, um unsere Wachstumspläne für die nächsten Jahre umzusetzen", sagt Reiner Egner, Vorstand der TubeSolar AG. Die TubeSolar AG entwickelt innovative Photovoltaik-Lösungen, die eine kombinierte landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen und hat einen Teil der Osram-Leuchtstoffröhrenfertigung in Augsburg sowie Patente des internationalen Leuchtmittelanbieters Ledvance GmbH (ehemals OSRAM) übernommen. TubeSolar plant 2021 die Inbetriebnahme einer Produktionsanlage von 20 MW und möchte in Folge die jährliche Produktionskapazität auf 250 MW ausbauen. Ein Teil der Finanzierung erfolgt durch die aktuelle Kapitalerhöhung. "Über den Primärmarkt möchten wir Anlegern bewusst umfangreiche Informationen zu unseren Unternehmenskennzahlen zur Verfügung stellen und sehen das Marktsegment als Chance, um unser Wachstumspotenzial zu belegen", so Jürgen Gallina, Vorstand der TubeSolar AG.

