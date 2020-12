QIAGEN führt QuantiFERON SARS-CoV-2 ein, Test zur Erforschung von Ursachen, Verbreitung und Kontrolle von COVID-19 durch T-Zell-Reaktion

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Markteinführung der QuantiFERON SARS-CoV-2 RUO-Lösung bekannt, mit der T-Zell-Reaktionen des menschlichen Immunsystems auf den Erreger, der COVID-19 verursacht, nachgewiesen werden können, was Forschern helfen könnte, mehr über Immunitätsniveaus und Krankheitsverläufe herauszufinden.

Studien deuten darauf hin, dass die T-Zell-Reaktion auf SARS-CoV-2 viel langsamer abnimmt als die Antikörper-Reaktion, was für Forscher, die über den bestehenden Nachweis aktiver Infektionen hinausgehen wollen, um nach möglichen Krankheitsverläufen und langfristigen Immunreaktionen auf die Krankheit zu suchen, mehrere Vorteile bietet. QIAGENs QuantiFERON SARS-CoV-2 Research Use Only (RUO)-Lösung könnte ein wertvolles Instrument in dieser Forschung sein.