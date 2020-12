Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hat, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken.

BioNTech ist derzeit in aller Munde! Mit der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs hat man den Impfstoff-Markt in kürzester Zeit revolutioniert. Noch nie wurde in Deutschland ein mRNA-Impfstoff zugelassen, was nun kurz bevorsteht! Der Impfstoff BNT162b2 ist also ein echter Hoffnungsträger in der Pandemie und könnte der Welt die Chance geben, schon bald zur Normalität zurückzukehren!

BioNTech ist also eine richtig große Nummer und wird weiter durch die Decke gehen, sobald die ersten Zulassungen ins Haus flattern! Eigentlich war man auf Krebsbekämpfung spezialisiert, doch nun hat die Coronakrise für den Durchbruch dieses Unternehmens gesorgt. Auch heute früh geht es wieder um stolze 0,92 Prozent nach oben, wodurch der Aktienwert um 0,91 Euro zulegt und nun bei 99,64 Euro steht!

