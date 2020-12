Heute fällt eine Entsheidung, die für die Realwirtschaft in Europa große Konsequenzen haben wird - und damit wohl auch für die Aktienmärkte. Denn heute wird sich entscheiden, ob Großbritannien mit oder ohne Deal aus der

Heute fällt eine Entsheidung, die für die Realwirtschaft in Europa große Konsequenzen haben wird - und damit wohl auch für die Aktienmärkte. Denn heute wird sich entscheiden, ob Großbritannien mit oder ohne Deal aus der EU ausscheiden wird, und derzeit sieht es eher nicht so gut aus für einen Deal. Würden die Aktienmärkte auch das ignorieren, wie so viele andere Dinge derzeit auch? Gestern jährte sich der 24.Jahrestag der Rede von Alan Greenspan, als er die damaligen Entwicklungen und Bewertungen als "irrationalen Überschwang" bezeichnete. Wie passend auf die aktuelle Situation: denn die globalen Aktienmärkte haben nun erstmals die Marke von 100 Billionen Dollar Marktkapitalisierung überschritten: Corona scheint die Unternehmen also immer wertvoller zu machen..

Das Video "Heute fällt die Entscheidung!" sehen Sie hier..