Städtetagspräsident Jung will stärkeren Lockdown ab Inzidenz von 200

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Deutschen Städetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, hat sich im Falle steigender Infektionszahlen für härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgesprochen. Vor allem wenn eine Inzidenz über 200 oder 300 erreicht werde, sei es "dringend geboten, auch noch einmal für einige Wochen einen stärkeren Lockdown zu machen", sagte Jung, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist, am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Anders könne man die Situation nicht in den Griff bekommen.

Zugleich appellierte Jung an die Bevölkerung, die regionalen Händler zu unterstützen - solange es die Corona-Einschränkungen noch zuließen. "Die Innenstädte sind wirklich in Gefahr. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft", sagte er. Klar sei ein Besuch der Innenstädte in der aktuellen Situation "eine Zwickmühle". "Wenn man sich aber an die Abstandsregeln hält, wenn man Maske trägt, dann ist das doch sehr beherrschbar", sagte Jung./jrz/DP/eas