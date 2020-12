Marktkommentar: US-Regierung plant neue Sanktionen gegen China

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China nahmen am Montag zu und belasteten die weltweiten Aktienmärkte.

Der Future für den S&P 500 begann nachzugeben, nachdem Reuters berichtete, dass die USA Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend chinesischer Beamte vorbereiten. Grund sei ihre Funktion bei dem Ausschluss gewählter pro-demokratischer Volksvertreter in Hongkong. Der US-Index korrigierte einen Teil des vor genau einer Woche eingeleiteten Aufwärtsimpulses und testete das lokale Tief. Das Ausbruchsniveau vom Freitag bei 3.675 Punkten, dass mit dem Fibonacci-Retracement von 23,6% übereinstimmt, könnte die wichtigste Unterstützung darstellen.

EURUSD kann am Montag das hohe Kursniveau halten und notiert weiterhin in der Nähe der Hochs, die Ende der letzten Woche ausgebildet wurden. Im Wochenchart deuten die Bollinger Bänder auf einen überkauften Marktzustand hin, da die obere Grenze deutlich übertroffen wurde. Am Freitag fiel das Paar und schloss etwas über 1,21, nachdem am Vormittag der höchste Stand seit April 2018 erreicht wurde. Kurse unterhalb der Tiefs vom Freitag könnten eine tiefere Korrektur in Richtung 1,20 auslösen.

Der Future für den DE30 verliert am Montag im vorbörslichen Handel rund 0,5% an Wert und nähert sich den Tiefs der vergangenen Woche. Die Unterseite der mehrwöchigen Seitwärtsrange zwischen 13.225 und 13.360 Punkten wird vor der europäischen Eröffnung erneut getestet und könnte einen stärkeren Einbruch verhindern. Andererseits stoßen die Bullen mit der Marke von 13.300 Punkten seit Juli immer wieder auf starken Widerstand.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.